Викладачка київського ВНЗ відправляла студентів на фронт після прохання вести лекції українською (відео)

У столичному університеті КНТЕУ стався скандал. Викладачка кафедри статистики вела лекції російською мовою. Коли студенти попросили жінку перейти на українську, вона почала відправляти їх на фронт.

Відеозапис її розмови поширили в студентській групі університету в Telegram .

Що відомо про мовний скандал

На одній із пар у КНТЕУ викладач та кандидат економічних наук Ніна Іванченко говорила російською мовою. Студенти попросили жінку перейти на українську мову, проте вона жорстко відмовила, обумовлюючи це тим, що її учні не на війні.

"Совість у вас є? Ваші батьки вдома з вами? Хто з вас в окопах сидить? А самі ви чому тут, чому не на фронті? Вам є 18. Я російськомовна. Хочу спитати вас, українськомовних, чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?", - висловилася викладачка.

Студентам вдалося записати цю розмову та поширити відео в соціальних мережах.

На сторінці університету вже з'явилося повідомлення про звільнення викладачки з посади.

Скриншот

Про викладачку відомо також те, що у 2015 році до неї прозвучало аналогічне прохання. Тоді жінка почала зумисне паплюжити українську мову, читаючи лекції в стилі колишнього українського політика Миколи Азарова.

Крім того, у коментарях до відео студенти розповіли, що деякі викладачі КНТЕУ навіть читати українською не вміють. Тож користувачі вимагають МОН звернути увагу на цей інцидент.

@knteuchan Поки в Могилянці забороняють російську в цілому, ми маємо таке… оригінальний звук - КНТЕУЧАН

Заборона російської мови в Києво-Могилянській академії

27 січня в Києво-Могилянській академії повністю заборонили використання російської мови. Йдеться не лише про викладання, а й про особисте спілкування.

"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу", - повідомив Голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

Таке рішення обурило багатьох студентів. На їхню думку, це втручання в особисте життя і порушення норм Конституції. Але здебільшого суспільство та лідери думок підтримали це рішення, вважаючи його правильним для майбутніх поколінь.