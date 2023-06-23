Професор назвав людей, яких не кусають комарі

Літо - це час, коли комарі особливо активні. Вони можуть вас чатувати скрізь, а їх укуси дуже неприємні.

Професор Джеймс Логан на каналі ITV поділився своїми головними порадами, як уникнути укусів цих комах, пише Express.

Коли комари найактивніші?

Активність комарів варіюється залежно від виду, але більшість їх активізуються на світанку і з настанням сутінків.

Деякі люди більш сприйнятливі до укусів

Велика ймовірність, що вас вкусить комар, якщо ви спітніли або дуже спекотно.

"Люди, яких не кусають комарі або вони не реагують на укуси, оскільки вони мають природний репелент, але ще доведеться провести додаткові дослідження того, звідки береться цей природний репелент", - розповів професор.

Як відлякати комарів:

Носити довгий та вільний одяг

Професор Джеймс зазначив, що не завжди приємно це робити, коли на вулиці справді тепло, але якщо одяг прилягає до шкіри, то його не прокусять.

Використовуйте репелентний спрей

Репелентні спреї, що містять ДЕТА - відмінно працюють.

Сітки

Закривайте житло сітками, через які комарі не зможуть потрапити до будинку.

Чого слід уникати

Уникайте стоячої води чи дитячих басейнів. Комарів приваблюють великі водоймища, а басейни дуже схожі на них.

Намагайтеся не тримати в саду застійну воду, виливайте воду з дитячих басейнів ближче до вечора.