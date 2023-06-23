ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Профессор назвал людей, которых не кусают комары

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 07:23
Профессор назвал людей, которых не кусают комары Названы лучшие средства от комаров (коллаж РБК-Украины)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это время, когда комары особо активны. Они могут вас подстерегать везде, а их укусы очень неприятны.

Профессор Джеймс Логан на канале ITV поделился своими главными советами, как избежать укусов этих насекомых, пишет Express.

Когда комары наиболее активны?

Активность комаров варьируется в зависимости от вида, но большинство из них активизируются на рассвете и с наступлением сумерек.

Некоторые люди более восприимчивы к укусам

Большая вероятность, что вас укусит комар, если вы вспотели или вам очень жарко.

"Люди, которых не кусают комары или они не реагируют на укусы, так как они обладают естественным репеллентом, но еще предстоит провести дополнительные исследования того, откуда берется этот естественный репеллент", - рассказал профессор.

Как отпугнуть комаров:

Носить длинную и свободную одежду

Профессор Джеймс отметил, что не всегда приятно это делать, когда на улице действительно тепло, но если одежда прилегает к коже, то ее не прокусят.

Используйте репеллентный спрей

Репеллентные спреи содержащие ДЭТА - отлично работают.

Сетки

Закрывайте жилье сетками, через которые комары не смогут попасть в дом.

Чего следует избегать

Избегайте стоячей воды или детских бассейнов. Комаров привлекают большие водоемы, а бассейны очень похожи на них.

Старайтесь не держать в саду застойную воду, выливайте воду из детских бассейнов ближе к вечеру.

Читайте также про три народных средства, которые быстро спасут от зуда после укуса комара.

Читайте РБК-Украина в Google News
засіб комарі репелент