Проехался по новому пешеходному мосту: в Киеве нашли героя парковки на Мерседесе

Мерседес на пешеходном мосту в Киеве - нашли владельца авто (коллаж: РБК-Украина)

Мерседес на пешеходном мосту разгневал киевлян

По новому пешеходному мосту в Киеве 17 июня проехался Mercedes. Водителя автомобиля, шокировавшего наглой выходкой киевлян, удалось идентифицировать. Об этом пишет ресурс dtp.kiev.ua.

В столице в одном из паркингов улицы Предславинская (Печерский район) был найден тот самый "герой дня" - Mercedes, прокатившийся по пешеходному мосту.

Водитель оставил серебристый внедорожник Mercedes GL 500 с госномерами АА 1068 ВР на паркинге и ушел. Патрульная полиция стережет паркинг, поджидая героя, чтобы предъявить ему обвинение в нарушении общественного порядка.

"Водитель, такой смелый, 1993 года рождения, сбежал и в страхе получения админштрафа и спрятался дома", - написано в сообщении.

Парня зовут Никита, он решил прокатить с ветерком девушек, а затем сбежал от полиции.

Мерседес на пешеходном мосту в Киеве - нашли владельца авто (видео: dtp.kiev.ua)

Пользователи сети чрезвычайно разгневаны выходкой совсем обнаглевшего мажора на элитном внедорожнике, они призывают "поставить авто на кирпичи", впрочем у кое-кого подобное вызвало ухмылку - они пишут, что водитель "решил проверить мост на прочность".

Вытащить эту машину и сбросить с этого моста;

Он проверял его на прочность! Ему за это спасибо нужно сказать! За то, что рисковал собой и своим авто!

На кирпичи поставить!

Мерседес на пешеходном мосту в Киеве - нашли владельца авто (скрин: dtp.kiev.ua)

Напомним, средь белого дня в понедельник, 17 июня, водитель Mercedes решил прокатится по открытому к Дню Киева вело-пешеходному мосту.

Мерседес проехался по пешеходном мосту в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

К слову, на второй день после открытия, обзорная площадка моста возле Арки дружбы народов была частично разрушена.

Также мы писали, что в Ужгороде мажорка на на Porsche устроила страшное ДТП, в результате которого мужчина получил серьезные травмы.