Проїхався по новому пішохідному мосту: в Києві знайшли героя парковки на Мерседесі

Мерседес на пішохідному мосту в Києві - знайшли власника авто (колаж: РБК-Україна)

Мерседес на пішохідному мосту розгнівав киян

По новому пішохідному мосту в Києві 17 червня проїхався Mercedes. Водія автомобіля, який шокував нахабною витівкою киян, вдалося ідентифікувати. Про це пише ресурс dtp.kiev.ua.

У столиці в одному з паркінгів вулиці Предславинська (Печерський район) було знайдено того самого "героя дня" - Mercedes, який прокотився по пішохідному мосту.

Водій залишив сріблястий позашляховик Mercedes GL 500 з держномерами АА 1068 ВР на паркінгу і пішов. Патрульна поліція стереже паркінг, чекаючи героя, щоб пред'явити йому обвинувачення в порушенні громадського порядку.

"Водій, такий сміливий, 1993 року народження, втік в страху отримання адмінштрафу і сховався вдома", - написано в повідомленні.

Хлопця звати Микита, він вирішив покатати з вітерцем дівчат, а потім втік від поліції.

Мерседес на пішохідному мосту в Києві - знайшли власника авто (відео: dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі надзвичайно розгнівані витівкою зовсім знахабнілого мажору на елітному позашляховику, вони закликають "поставити авто на цеглу", втім у декого подібне викликало усмішку - вони пишуть, що водій "вирішив перевірити міст на міцність".

Витягнути цю машину і скинути з цього мосту;

Він перевіряв його на міцність! Йому за це спасибі потрібно сказати! За те, що ризикував собою і своїм авто!

На цеглу поставити!

Мерседес на пішохідному мосту в Києві - знайшли власника авто (скрін: dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, серед білого дня в понеділок, 17 червня, водій Mercedes вирішив проїхатися по відкритому до Дня Києва вело-пішохідному мосту.

Мерседес проїхався по пішохідному мосту в Києві (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

До речі, на другий день після відкриття, оглядовий майданчик мосту біля Арки дружби народів був частково зруйнований.

Також ми писали, що в Ужгороді мажорка на Porsche влаштувала страшну ДТП, в результаті якого чоловік отримав серйозні травми.