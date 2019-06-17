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Герой парковки: мажор на иномарке спровоцировал скандал в сети

STYLERАвто    17.06.2019 - 17:11
Герой парковки: мажор на иномарке спровоцировал скандал в сети
Мост под аркой Дружбы народов в Киеве - мажор на иномарке вызвал скандал (коллаж РБК-Украина)

На смотровой площадке в центре Киева неизвестный проехался по пешеходному участку

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве, который был предназначен исключительно для пешеходов и велосипедистов, стал центром скандала в сети. Причиной тому стала поездка по мосту на автомобиле немецкого концерна Mercedes. Мажор на иномарке проехался прямо на мосту. Видео и фотографии опубликованы в социальной сети Facebook.

Велотренер Дмитрий Макагон, который стал очевидцем правонарушения, иронично высказался по поводу замеченного на мосту авто.

"Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста, будьте людьми, уважайте интересы других! Респект таким водителям, которые не заезжают на велодорожку", - написал он.

Герой парковки: мажор на иномарке спровоцировал скандал в сети

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (скриншот: facebook.com/makahon)

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (видео: facebook.com/makahon)

В комментариях стали негодовать по поводу увиденного. Некоторые отметили, что данный ролик может служить основанием для получения штрафа. В большинстве своем пользователи отреагировали с иронией:

  • Инклюзивность должна быть инклюзивной.
  • Ты так не можешь, вот и бесишься. Купи мерс, а потом и поговорим.
  • Верхом на лошади было бы круче. Получилось банально и по-жлобски.
  • Почему он по встречной полосе едет?!
  • Ты же знаешь, что это может быть доказательством для вручения штрафа этому персонажу?
  • Скоро обе полосы по бокам будут запаркованы, а на велодорожке будет пробка, потому что будут ехать с двух сторон.
  • А там есть знак, запрещающий въезд?
  • Город победившего автобыдла.

Герой парковки: мажор на иномарке спровоцировал скандал в сети

Герой парковки: мажор на иномарке спровоцировал скандал в сети

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (скриншоты: facebook.com/makahon)

Напомним, что ранее, на второй день после открытия, мост под аркой Дружбы народов был частично разрушен.

Ранее Кличко во время утренней пробежки поздравил киевлян с Днем города.

До этого в Харькове вандалы надругались над "монументом независимости".

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