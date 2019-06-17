Герой парковки: мажор на иномарке спровоцировал скандал в сети

На смотровой площадке в центре Киева неизвестный проехался по пешеходному участку
Мост под аркой Дружбы народов в Киеве, который был предназначен исключительно для пешеходов и велосипедистов, стал центром скандала в сети. Причиной тому стала поездка по мосту на автомобиле немецкого концерна Mercedes. Мажор на иномарке проехался прямо на мосту. Видео и фотографии опубликованы в социальной сети Facebook.
Велотренер Дмитрий Макагон, который стал очевидцем правонарушения, иронично высказался по поводу замеченного на мосту авто.
"Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста, будьте людьми, уважайте интересы других! Респект таким водителям, которые не заезжают на велодорожку", - написал он.
Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (скриншот: facebook.com/makahon)
Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (видео: facebook.com/makahon)
В комментариях стали негодовать по поводу увиденного. Некоторые отметили, что данный ролик может служить основанием для получения штрафа. В большинстве своем пользователи отреагировали с иронией:
Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (скриншоты: facebook.com/makahon)
Напомним, что ранее, на второй день после открытия, мост под аркой Дружбы народов был частично разрушен.
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