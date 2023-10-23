Продюсерка звинуватила відомого співака у порушенні авторських прав: "Я дозволу не давала"

Українська продюсерка Олена Мозгова заявила, що не давала дозвіл співаку SHUMEI виконувати на своєму концерті хіт її батька Миколи Мозгового - "Минає день, минає ніч".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку продюсерки.
Як відомо, права на відому пісню легендарного композитора належать його донці. У своїх соцмережах вона заявила, що її ніхто не запитував, чи можна виконувати цей хіт на своїх виступах.
"Прислали відео, запитують, чи давала я права на виконання…По-перше, ні, не давала. Не знаю, хто це, але молодому поколінню видно не казали, що кожна пісня має авторські права і для публічного виконання їх потрібно отримати…", - написала продюсерка.
Не оцінила Олена Мозгова і виконання молодим артистом хіта "Минає день, минає ніч".
"Ніколи не розуміла, навіщо співати те, що недосяжно для твоїх вокальних можливостей. Як то кажуть "не по Хуану сомбреро", - написала вона.
SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)
До слова, сам Shumei поки не відреагував на коментар продюсерки.
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