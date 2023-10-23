Ріанна планує повернутися на велику сцену та вже анонсувала масштабні концерти

Популярна співачка Ріанна планує повернення на сцену. За даними іноземних ЗМІ, артистка назбирала багато матеріалу і хоче ним поділитися.

Ріанна повертається на світову сцену

Ріанна вирішила потішити своїх прихильників чудовою новиною - вона повертається на сцену, до того ж масштабно та яскраво. Жінка планує всесвітній концертний тур, завдяки якому зможе презентувати два нових альбоми.

Річ в тому, що у артистки накопичилось багато матеріалу і вона вирішила не ховати це від сторонніх очей. Тому Ріанна повертається і як завжди планує дивувати поціновувачів свого таланту.

Як відомо, Ріанна вже уклала угоду на 32 мільйони доларів із компанією "Live Nation", що організовує концерти. Згідно з умовами, виступи відбудуться у 2024 та 2025 роках.

Ріанна повертається на велику сцену (фото: instagram.com/rihannaofficiall)

"Ріанна тихо планує камбек після укладання угоди з "Live Nation". Угода потрібна була для того, щоб допомогти їй зі світовим туром, і її творча команда зараз спокійно працює в Лос-Анджелесі, збираючи все докупи, поки вона займається дітьми", - розповів інсайдер.

Ріанна в ролі мами

Варто нагадати, що 35-річна Ріанна вже два рази встигла стати мамою, вона виховує двох чудових синів - півторарічного Ноа та 2-місячного Ріот. І саме тому жінка поки що зробила паузу у своїй творчості.

Ріанна повертається на велику сцену (фото: instagram.com/rihannaofficiall)

Але співачка не з тих, хто мириться з буденними жіночими обов’язками, вона живе музикою і її любить публіка. А що може бути кращою нагородою за свою працю, ніж щире захоплення тим, що ти несеш у маси.

Тож, у 2024-2025 роках варто очікувати на грандіозне повернення вже легендарної співачки. Але що саме буде на її концертах - поки секрет навіть для її команди, адже робота тільки почалась.