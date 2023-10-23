Продюсер обвинила известного певца в нарушении авторских прав: "Я разрешения не давала"

Украинский продюсер Елена Мозговая заявила, что не давала разрешение певцу SHUMEI исполнять на своем концерте хит ее отца Николая Мозгового - "Минає день, минає ніч".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу продюсера.
Как известно, права на известную песню легендарного композитора принадлежат его дочери. В своих соцсетях она заявила, что ее никто не спрашивал, можно ли исполнять этот хит на своих выступлениях.
"Прислали видео, спрашивают, давала ли я права на исполнение… Во-первых, нет, не давала. Не знаю, кто это, но молодому поколению видно не говорили, что каждая песня имеет авторские права и для публичного исполнения их нужно получить…" , - написала продюсер.
Не оценила Елена Мозговая и исполнение молодым артистом хита "Минає день, минає ніч".
"Никогда не понимала, зачем петь то, что недостижимо для твоих вокальных возможностей. Как говорится, "не по Хуану сомбреро", - написала она.
SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)
К слову, сам Shumei пока не отреагировал на комментарий продюсера.
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