Продюсер обвинила известного певца в нарушении авторских прав: "Я разрешения не давала"

Подробности скандала

Как известно, права на известную песню легендарного композитора принадлежат его дочери. В своих соцсетях она заявила, что ее никто не спрашивал, можно ли исполнять этот хит на своих выступлениях.

"Прислали видео, спрашивают, давала ли я права на исполнение… Во-первых, нет, не давала. Не знаю, кто это, но молодому поколению видно не говорили, что каждая песня имеет авторские права и для публичного исполнения их нужно получить…" , - написала продюсер.

Не оценила Елена Мозговая и исполнение молодым артистом хита "Минає день, минає ніч".

"Никогда не понимала, зачем петь то, что недостижимо для твоих вокальных возможностей. Как говорится, "не по Хуану сомбреро", - написала она.

SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)

К слову, сам Shumei пока не отреагировал на комментарий продюсера.