Продюсер "Голосу країни" вперше показав свого коханого (фото)

Як змінилося життя продюсера після камінгауту

Зі слів Володимира, після публічного камінгауту, який він зробив рік тому, у нього змінилося коло спілкування.

"Моє рішення 100% дало можливість мені вільніше почуватися. Я, безумовно, став продуктивніше та вільніше в своїх ідеях. Моє коло спілкування з людьми, що мене надихають, збільшилося. Я відчував, що для деяких людей я став магнітом", - поділився Завадюк.

"Я не побачив упередження від своїх колег, студентів, людей, з якими я проводжу час, - і це дуже важливо для мене. А тих, хто був налаштований вороже, зміг збалансувати в думках", - додав він.

Володимир Завадюк з коханим (фото: instagram.com/zavaduk)

Продюсер також зізнався, що навчився робити компліменти вільно, запитувати у людей про їхні межі, щоб нікому не шкодити.

І найголовніше - Володимира нарешті прийняла мама. Тепер вони із нею розмовляють про його особисте, як друзі.

"Відчуваю, що це мало статися раніше", - написав продюсер.

Володимир Завадюк зробив висновок, що не шкодує про свій камінгаут. Він зазначив, що для багатьох став прикладом того, що не потрібно боятися.

Крім того, він вільно обговорює соціально важливі теми та привертає увагу до прав ЛГБТ-спільноти.

Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)