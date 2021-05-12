Продюсер "Голоса країни" сделал заявление о "постановочном романе" Кароль и Балана

"Наблюдая, какой резонанс среди сторонников наших проектов и в СМИ вызвала мое заявление на "ночи новых идей", чувствую необходимость объяснить ситуацию. Судя по всему, слова для моего выступления были выбраны не слишком удачно, повлекшее изрядное количество ложных интерпретаций. Прежде всего, я выразил свое личное мнение и видение как продюсера", - написал Завадюк.

Он сообщил, что на самом деле неоднократно наблюдал "химию" между Тиной и Даном. И романтическая история между ними все-таки была.

"В наших шоу важное - душа и наличие "химии" между тренерами. В том и есть задача продюсера, чтобы вовремя это заметить и показать. Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах во время съемок шоу "Голос страны" и на экранах многомиллионной аудитории телезрителей. И не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном", - отметил продюсер.

Завадюк поспешил извиниться перед Тиной Кароль и Даном Баланом за неправильно истолкованные слова.

"Со своей стороны хочу извиниться перед Тиной и Даном, и их поклонниками, которых могла оскорбить ошибочная интерпретация моего высказывания. И поблагодарить Балана за нерв, который он принес в "голос". А Тину Кароль за многолетнее сотрудничество, которая позволила создать множество успешного контента. Уверен, еще много впереди", - резюмировал он.