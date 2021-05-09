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Продюсер расставил все точки над "і" в лав-стори Тины Кароль и Дана Балана

Новина українською → Киев, Воскресенье 09 мая 2021 23:24
Продюсер расставил все точки над "і" в лав-стори Тины Кароль и Дана Балана Фото: Тина Кароль и Дан Балан (1plus1.ua)
Автор: Владимир Костырин

Слухи о любви Тины Кароль и Дана Балан давно и прочно укрепились в фан-сообществах двух артистов, и стали своеобразным секретом Полишинеля - ведь пара никогда официально не подтверждала, но и не опровергала те романтические чувства, которые им приписывают. И вот креативный продюсер "1+1" Владимир Завадюк сделал неожиданное признание об их отношениях.

Рассказ медийщика 9 мая опубликован на Telegram-канале "Культурная прачечная".

Завадюк во время воркшопа рассказал собравшимся в зале, что "любовная история" Кароль и Балана была придумана пиарщиками для поднятия рейтингов шоу. По его словам, эффект оказался очень положительным, и к проектам с участием звезд было повышенное внимание зрителей, так как многие поверили в роман знаменитой певицы и хитмейкера.

"История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически. Моя задача, как продюсера, была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину - в то, что Дан ею интересуется", - отметил он.

Также Завадюк добавил, что история, начатая после девятого сезона шоу "Голос країни", стала настолько "легендарной, интересной, завораживающей", что даже сами артисты в нее поверили.

Позже продюсер уточнил, что этот миф с течением времени трансформировался и стал правдой.

"Это созданная история, которая стала реальностью", написал Завадюк в сети.

Видео: продюсер "1+1" высказался о "лав-стори" Тины Кароль и Дана Балана

Продюсер расставил все точки над &quot;і&quot; в лав-стори Тины Кароль и Дана Балана

Скрин поста t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Ранее сообщалось, что романтичные Балан и Кароль заинтриговали признаниями на "Голосі країни".

Напомним также, что перед этим Кароль смутила сеть нежностью с загадочным мужчиной.

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