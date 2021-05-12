Продюсер "Голосу країни" зробив заяву про "постановочний роман" Кароль і Балана

"Спостерігаючи, який резонанс серед прихильників наших проектів і в ЗМІ викликала моя заява на "ночі нових ідей", відчуваю необхідність пояснити ситуацію. Судячи з усього, слова для мого виступу були обрані не дуже вдало, що спричинило неабияку кількість помилкових інтерпретацій. Перш за все, я висловив свою особисту думку і бачення як продюсера", - написав Завадюк.

Він повідомив, що насправді неодноразово спостерігав "хімію" між Тіною і Даном. І романтична історія між ними все-таки була.

"У наших шоу важливе-душа і наявність "хімії" між тренерами. У тому і є завдання продюсера, щоб вчасно це помітити й показати. Я став свідком романтичної історії, яка розгорталася на моїх очах під час зйомок шоу "Голос країни" і на екранах багатомільйонної аудиторії телеглядачів. І не раз говорив, що помічав симпатію між Тіною і Даном", - зазначив продюсер.

Завадюк поспішив вибачитися перед Тіною Кароль і Даном Баланом за неправильно витлумачені слова.

"Зі свого боку хочу вибачитися перед Тіною і Даном, і їх шанувальниками, яких могла образити помилкова інтерпретація мого висловлювання. І подякувати Балану за нерв, який він приніс в "голос". А Тіну Кароль за багаторічну співпрацю, яка дозволила створити безліч успішного контенту. Упевнений, ще багато попереду", - резюмував він.