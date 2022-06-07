Эти продукты запрещено хранить в холодильнике: могут быстро испортиться

Во время здорового питания важно есть больше овощей и фруктов. Поэтому мало кто знает, что хранить в холодильную нужно не все продукты.
Об этом сообщает EatingWell.
В частности, холодные температуры могут повредить некоторые свежие фрукты и овощи.
Помидоры
Томаты любят тепло и ненавидят холод даже после того, как их сорвали с ветки. Хранение при низкой температуре делает помидоры мучнистыми. Поэтому их лучше держать где-то на полке не под прямыми солнечными лучами.
Свежая зелень
Базилик, петрушка и кинза тоже нельзя хранить в холодильнике. Из-за длительного хранения в холодной среде они могут быстро испортиться. Свежие травы требуют почти такого же хранения, как срезанные цветы.
В частности, пучок базилика можно поместить в стакан с водой, меняя ее ежедневно. Зелень также держат вдали от прямых солнечных лучей. Можно неплотно накрыть ее полиэтиленовым пакетом с выполненными отверстиями.
Картофель
Такой продукт любит прохладу, но не холод. В квартире лучше всего хранить свежий картофель в бумажном пакете в прохладном месте (например, в кладовке). Хранение картофеля в холодильнике изменяет его крахмалистую структуру, негативно действует на вкус и текстуру при приготовлении.
Лук
В холодильнике для лука воздух слишком влажный. Такой продукт предпочитает сухой воздух. В идеале хранить лук нужно в прохладном, сухом, темном месте и хорошо проветриваемом.
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