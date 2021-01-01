Ці продукти прискорюють в'янення і старіння шкіри

Для сяючого вигляду важливо мати здорову та доглянуту шкіру. І тут важливу роль відіграє харчування, помилки в якому дуже швидко відбиваються на вашому обличчі, викликаючи раннє в'янення, старіння, а також ряд шкірних захворювань.
Експерти розповіли, як корекція харчування допоможе вашій шкірі довго зберігати молодість і красу, пише newsyou.info.
Цукор
Цукор часто є причиною погіршення шкіри. Вживання продукту порушує систему очищення, засмічує клітини і запускає процес старіння шкіри.
Молочні продукти
У продуктах із коров'ячого молока міститься казеїн А1, стимулюючий вироблення підшкірного сала, що провокує запалення шкіри.
Кава
Кава підсилює реакцію організму на стрес, що стає причиною вироблення надлишку кортизолу та адреналіну. А ці гормони (особливо кортизол) є причиною прищів.
Алкоголь
Алкоголь є сечогінним засобом, через який тіло втрачає воду. В результаті дрібні зморшки стають більш помітними. Крім того, через спиртне знижується рівень вітаміну А, який є потужним антиоксидантом і відіграє ключову роль у виробленні колагену.
Глютен
Глютен є частою причиною акне, алергічних висипань та екземи. Крім того, через глютен знижується пружність шкіри, поглиблюються зморшки, з'являються пігментні плями і набряки.
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