Эти продукты прекрасно очищают организм от токсинов и улучшают пищеварение

В летнее время года нужно чаще есть сельдерей, кабачки, лук, укроп, гранат и ананас. Они эффективно очищают организм он токсинов.
Стоит соблюдать рацион, чтобы обеспечивать эффект детоксикации организма, сообщает издание La Gaceta.
По словам специалиста по питанию и фармацевтике Нела Берланга, важно не потреблять сахар или насыщенные жиры, а больше есть клетчатки из природных источников - фруктов, овощей, которые должны занимать большую часть тарелки.
Также нужно отказаться от алкоголя и употреблять большое количество воды и увеличить физических упражнений.
Ученый пояснил, что в летнее время года организм особенно истощен дефицитом солнечного света и слишком калорийным питанием, в котором не хватает полезных веществ. Поэтому необходимо употреблять больше продуктов дренирующих и мочегонных, которые помогают выводить токсины.
Артишок и сельдерей
Такие продукты имеют высокое содержание клетчатки, улучшают пищеварение и состояние кишечной микрофлоры, помогая телу активнее избавляться от всего вредного.
Баклажан и редис
Овощи обладают желчегонным действием и усиливают процессы пищеварения.
Цуккини
Его потребление увеличивает выработку кишечником полезной слизи, позволяя тракту интенсивнее и мягче очищаться от переваренных масс.
Расторопша
Она способствует правильному функционированию пищеварительной системы и детокса печени.
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