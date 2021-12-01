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Эти продукты помогут улучшить память: включите их в рацион обязательно

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Среда 01 декабря 2021 09:53
Эти продукты помогут улучшить память: включите их в рацион обязательно Врачи назвали продукты, которые помогают улучшить память (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Улучшить память и свои когнитивные способности можно с помощью элементарного набора продуктов. Полезные вещества в них помогут организму справиться с усталостью и станут профилактикой для многих заболеваний.

Какие продукты помогают улучшить память, рассказали в издании Media.

Как отмечают врачи-диетологи, самым полезным продуктом для улучшения памяти является авокадо.

В нем много полезных жиров, калия, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, в авокадо содержится пантотеновая кислота, которая помогает привести в норму функцию долгосрочной памяти.

При дефиците пантотеновой кислоты у человека развивается состояние хронической усталости, возникают проблемы с памятью и концентрацией.

Врачи подчеркивают, что людям с лишним весом и склонностью к полноте нужно следить за количеством авокадо в рационе, так как этот продукт является очень калорийным.

Очень положительно на когнитивных способностях и работе памяти сказывается употребление розмарина. В нем много ацетилхолина, который очень полезен для мыслительных процессов.

Также специалисты внесли в список самых полезных продуктов для улучшения памяти оливковое масло. Его также считают эффективным средством для профилактики старческого слабоумия.

Еще помогают улучшить память зеленый чай и горький шоколад. В этом напитке содержится важный антиоксидант EGGG, который генерирует стволовые клетки. А L-теанин способствует работоспособности всего организма.

Горький шоколад повышает общий тонус организмы и помогает справиться с сонливостью.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике и морозилке.

А также рассказывали о том, почему домашняя консервация может стать очень опасной для здоровья.

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