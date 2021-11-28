Домашняя консервация может стать "бомбой" замедленного действия: врачи назвали причину

Домашние консервированные продукты могут стать смертельно опасными для человека. Несоблюдение технологии при закрутках и сбережении, некачественные ингредиенты – все это может вызвать серьезные заболевания.

Почему врачи называют домашнюю консервацию "бомбой" замедленного действия – читайте в материале ниже.

При домашнем консервировании продуктов могут нарушаться строгие правила безопасности. Их придерживаются в основном только на промышленных производствах.

Недостаточно чистая банка, крышка, вода, грязные руки, плохо помытые овощи и фрукты – все это может способствовать попаданию в консервирование ботулотоксина.

Этот яд – один из самых сильных на планете, которые вырабатывают микроорганизмы. Употребление в еду продуктов с ботулотоксинами вызывает развитие ботулизма. Ежегодно это заболевание приводит к смерти десятки людей.

Как подчеркивают медики, даже незначительное количество ботулотоксина в организме человека может спровоцировать необратимые последствия. От разрушения нервной системы до летального исхода.

Микроорганизмам ботулотоксина достаточно отсутствия воздуха и комнатной температуры, чтобы очень быстро размножаться.

Если прокипятить продукты после консервации, то и это не спасет от смертельной опасности. Менее опасными эти микроорганизмы не станут, так как они спокойно переносят высокие температуры.

Чтобы избежать заражения продуктов при домашнем консервировании, рекомендуется использовать специальные стерилизаторы.

В закрутках обязательно должна быть кислота – она помешает размножаться токсинам.

В ягодах и фруктах достаточно натуральной кислоты, а вот в продуктах с низкой кислотностью ботулотоксины начнут размножаться очень быстро.

Такая банка постояв некоторое время в теплом помещении, станет настоящей "бомбой" замедленно действия.

Важно! Если банка или крышка раздулись – это еще не говорит о том, что там есть токсины. Чаще всего микробы никак себя не проявляют и продукты не меняют свой вид, запах или внешний вид.