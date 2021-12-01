Ці продукти допоможуть поліпшити пам'ять: включіть їх в раціон обов'язково
Поліпшити пам'ять і свої когнітивні здібності можна за допомогою елементарного набору продуктів. Корисні речовини в них допоможуть організму впоратися з втомою і стануть профілактикою для багатьох захворювань.
Які продукти допомагають поліпшити пам'ять, розповіли у виданні Media.
Як відзначають лікарі-дієтологи, найкориснішим продуктом для поліпшення пам'яті є авокадо.
У ньому багато корисних жирів, калію, клітковини та антиоксидантів. Крім того, в авокадо міститься пантотенова кислота, яка допомагає привести в норму функцію довгострокової пам'яті.
При дефіциті пантотенової кислоти у людини розвивається стан хронічної втоми, виникають проблеми з пам'яттю і концентрацією.
Лікарі підкреслюють, що людям із зайвою вагою і схильністю до повноти потрібно стежити за кількістю авокадо в раціоні, через те, що цей продукт є дуже калорійним.
Дуже позитивно на когнітивних здібностях і роботі пам'яті позначається вживання розмарин. У ньому багато ацетилхоліну, який дуже корисний для розумових процесів.
Також фахівці внесли в список найкорисніших продуктів для поліпшення пам'яті маслинове масло. Його також вважають ефективним засобом для профілактики старечого недоумства.
Ще допомагають поліпшити пам'ять зелений чай і гіркий шоколад. Цей напій містить важливий антиоксидант EGGG, який генерує стовбурові клітини. А L-теанін сприяє працездатності всього організму.
Гіркий шоколад підвищує загальний тонус організму і допомагає впоратися з сонливістю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі продукти, які не можна зберігати в холодильнику і морозилці.
А також розповідали про те, чому домашня консервація може стати дуже небезпечною для здоров'я.