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Эти продукты помогут наладить работу почек: выводят токсины из организма

Пятница 07 августа 2020 06:44
Эти продукты помогут наладить работу почек: выводят токсины из организма
Ученые рассказали о полезных для печени продуктах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Ученые назвали продукты, которые помогут улучшить работу печени

Как известно почки играют очень важную роль для работы всего организма. Они выводят токсины и шлаки и очищают кровь. Эксперты рекомендуют употреблять ряд продуктов для идеальной работы этого органа.

Как сообщает Ukr.Media, к этим продуктам относятся: гречневая каша, лимонный сок, яблоки, имбирь, все виды капусты.

Лимонный сок

Согласно данным, опубликованным Корейской ассоциацией урологов, вещества-цитраты, содержащиеся в нем, связывают избыток кальция, предотвращая образование кристаллов и камней в почках.

Яблоки

Специалисты Американского общества нефрологов называют эти плоды одними из супер-полезных для почек продуктов. Согласно их данным, у любителей яблок, которые регулярно употребляют эти фрукты, почечнокаменная болезнь развивается до 45 процентов реже, чем среди тех, кто их игнорирует. Пектин, который содержится в этом фрукте, улучшает регулирование уровней холестерина и сахара в крови.

Гречневая крупа

Гречка является источником белка, железа, витаминов группы B, магния, цинка. Экстракт гречихи способствует восстановлению поврежденных почек при диабете.

Имбирь

Судя по последним исследованиям, его антиоксиданты оказывают противовоспалительное и, следовательно, защитное действие при повреждении почек, вызванного фруктозой. По мнению ученых, больные диабетом должны добавлять имбирь в еду, чтобы поддержать почки.

Все виды капусты

Белокочанная, брюссельская, китайская, цветная капуста, содержат, кроме железа, кальция, селена, меди, марганца и цинка, гликозиды горчичного масла. Регулярное потребление крестоцветных овощей (к ним относится капуста) снижает риск опухолей почек. Также регулярное употребление капусты предотвращает рак.

Как мы ранее сообщали, ученые назвали продукты от которых портятся зубы.

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