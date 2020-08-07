Ці продукти допоможуть налагодити роботу нирок: виводять токсини з організму

Вчені розповіли про корисні для печінки продукти (колаж РБК-Україна)

Вчені назвали продукти, які допоможуть поліпшити роботу печінки

Як відомо нирки відіграють дуже важливу роль для роботи всього організму. Вони виводять токсини і шлаки і очищають кров. Експерти рекомендують вживати ряд продуктів для ідеальної роботи цього органу.

Як повідомляє Ukr.Media, до цих продуктів відносяться: гречана каша, лимонний сік, яблука, імбир, всі види капусти.

Лимонний сік

Згідно з даними, опублікованими Корейською асоціацією урологів, речовини-цитрати, що містяться в ній, зв'язують надлишок кальцію, запобігаючи утворенню кристалів і каменів у нирках.

Яблука

Фахівці Американського товариства нефрологів називають ці плоди одними з супер-корисних продуктів для нирок. Згідно з їх даних, у любителів яблук, які регулярно вживають ці фрукти, нирковокам'яна хвороба розвивається до 45 відсотків рідше, ніж серед тих, хто їх ігнорує. Пектин, який міститься в цьому фрукті, покращує регулювання рівнів холестерину і цукру в крові.

Гречана крупа

Гречка є джерелом білка, заліза, вітамінів групи B, магнію, цинку. Екстракт гречки сприяє відновленню пошкоджених нирок при діабеті.

Імбир

Судячи з останніми дослідженнями, його антиоксиданти надають протизапальну і, отже, захисна дія при пошкодженні нирок, викликаного фруктозою. На думку вчених, хворі на діабет повинні додавати імбир в їжу, щоб підтримати нирки.

Всі види капусти

Білокачанна, брюссельська, китайська, цвітна капуста, містять, крім заліза, кальцію, селену, міді, марганцю та цинку, глікозиди гірчичного масла. Регулярне споживання хрестоцвітних овочів (до них відноситься капуста) знижує ризик пухлин нирок. Також регулярне вживання капусти протидіє раку.

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