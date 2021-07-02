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Эти продукты нельзя есть в сыром виде: отравления избежать очень сложно

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Пятница 02 июля 2021 18:34
Эти продукты нельзя есть в сыром виде: отравления избежать очень сложно Фото: Какие продукты нельзя есть в сыром виде (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые продукты в сыром виде более полезны, чем после обработки. Однако есть такие, которые в сыром виде есть категорически не стоит. Это может спровоцировать отравление.

Диетологи назвали продукты, которые в сыром виде очень опасны для здоровья. Об этом сообщает издание Profilе.

Яйца

Плохая новость для любителей сырых яиц – в них может содержаться сальмонелла, которая приводит к сильным пищевым отравлениям и интоксикации всего организма. Яйца считаются продуктами повышенного риска, особенно летом – в жару микробы размножаются очень быстро. Опасны также блюда, где используется сырой белок. Например, домашний майонез.

Куриное мясо

Как и в яйцах, в курином мясе может быть сальмонелла, а также бактерии Campylobacter. Куриное мясо должно пройти обработку не менее 2 минут при температуре в 70 градусов.

Сырое тесто и мука

Употребление сырого теста может вызвать диарею и желудочные спазмы. Микробы могут находиться в муке и для того, чтобы они погибли, нужна термическая обработка.

Баклажаны

В этих овощах содержится вещество соланин – слабый нервный токсин. В небольших дозах он вреда организму не принесет, а вот в большом количестве может вызвать головную боль, кишечные расстройства, тошноту и рвоту. Специалисты не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде.

Зеленая фасоль

В такой фасоли есть ядовитое белковое соединение – фазин. Оно вызывает тошноту, диарею, головную боль, рвоту и диарею. Большое количество сырой зеленой фасоли может привести к сильному отравлению и даже смерти. Такую фасоль нужно отварить не менее 10 раз, чтобы уничтожить этот белок. А воду после фасоли нужно выливать.

Ревень

Не стоит есть ревень в сыром виде, так в нем содержится много щавелевой кислоты. Она вызывает неприятный привкус во рту и раздражает желудочно-кишечный тракт. А вот в готовом виде в ревене содержится мало кислоты.

Напомним, ранее мы писали о том, медики назвали продукты, которые нельзя сочетать с вином.

А также рассказывали о том, кому категорически запрещено есть малину.

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