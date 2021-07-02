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Ці продукти не можна їсти в сирому вигляді: отруєння уникнути дуже складно

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П'ятниця 02 липня 2021 18:34
Ці продукти не можна їсти в сирому вигляді: отруєння уникнути дуже складно Фото: які продукти не можна їсти в сирому вигляді (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Деякі продукти в сирому вигляді більш корисні, ніж після обробки. Однак є такі, які в сирому вигляді їсти категорично не варто. Це може спровокувати отруєння.

Дієтологи назвали продукти, які в сирому вигляді дуже небезпечні для здоров'я. Про це повідомляє видання Profilе.

Яйце

Погана новина для любителів сирих яєць – в них може міститися сальмонела, яка призводить до сильних харчових отруєнь і інтоксикації всього організму. Яйця вважаються продуктами підвищеного ризику, особливо влітку - в спеку мікроби розмножуються дуже швидко. Небезпечні також страви, де використовується сирий білок. Наприклад, домашній майонез.

Куряче м'ясо

Як і в яйцях, в курячому м'ясі може бути сальмонела, а також бактерії Campylobacter. Куряче м'ясо повинно пройти обробку не менше 2 хвилин при температурі в 70 градусів.

Сире тісто і борошно

Вживання сирого тіста може викликати діарею і шлункові спазми. Мікроби можуть перебувати в борошні та для того, щоб вони загинули, потрібна термічна обробка.

Баклажан

У цих овочах міститься речовина соланін - слабкий нервовий токсин. У невеликих дозах він шкоди організму не принесе, а ось у великій кількості може викликати головний біль, кишкові розлади, нудоту і блювоту. Фахівці не рекомендують вживати баклажани в сирому вигляді.

Зелена квасоля

У такій квасолі є отруйна білкова сполука - фазин. Вона викликає нудоту, діарею, головний біль, блювоту і діарею. Велика кількість сирої зеленої квасолі може привести до сильного отруєння і навіть смерті. Таку квасолю потрібно відварити не менше 10 разів, щоб знищити цей білок. А воду після квасолі потрібно виливати.

Ревінь

Не варто їсти ревінь в сирому вигляді, так в ньому міститься багато щавлевої кислоти. Вона викликає неприємний присмак у роті та подразнює шлунково-кишковий тракт. А ось в готовому вигляді в ревені міститься мало кислоти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, медики назвали продукти, які не можна поєднувати з вином.

А також розповідали про те, кому категорично заборонено їсти малину.

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