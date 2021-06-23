Квас отлично утоляет жажду в жару: чем он полезен и кому его пить категорически нельзя

Чем он полезен и кому его категорически пить нельзя, рассказали в материале Foodandmood.

Из чего состоит квас и почему он полезен

Рецепту кваса уже более тысячи лет. Впервые его начали готовить египтяне, а за ними – древние греки. Он назывался "зифос" и его делали на основе различных трав, остатков хлеба и воде. Изначально квас был крепким напитком, чем-то средним между современным квасом и пивом. За тысячелетие рецепты кваса видоизменились и его стали делать не только из хлеба, но и из свеклы, лимонов, ягод, фруктов, листков смородины, корня имбиря и многого другого.

Квас помогает переваривать жирные белковые блюда и сбалансировать водно-солевой уровень в организме. Витамины и кислоты, которые выделяются при брожении, отлично действуют на кислотность желудка и восстанавливают его флору. В квасе много кальция, поэтому он полезен для зубов, волос и ногтей. А дрожжи в составе этого напитка благоприятны при сыпи, воспалениях, атеросклерозе и заболеваниях дыхательных органов.

В более ранних исследованиях медики утверждали, что квас влияет на мужскую потенцию и способен восстанавливать физические силы организма. В кулинарии квас используют для приготовления окрошки. В производстве косметики квас используют как средство для укрепления волос.

Кому квас пить категорически нельзя

В квасе содержится молочная кислота и медики не рекомендуют этот напиток при язве, гастрите – может вызвать изжогу и обострение заболевания.

Нельзя пить квас при аллергии на дрожжи или злаки. Спирта в этом напитке почти нет, но при аллергии на алкоголь и за рулем – квас пить нельзя. По этой же причине нельзя пить квас беременным и не стоит давать детям до 5 лет.

Квас запрещено пить при онкологии, проблемах с желчным или печенью, при наличии песка или камней, мочекаменной болезни. Нельзя его пить при колитах и энтеритах, так как этот напиток может вызвать брожение и дискомфорт в желудке.

Важно!

Квас производят в промышленных масштабах, поэтому в составе этого напитка может быть, кроме углекислого газа и дрожжей, большее содержание алкоголя, химические усилители вкуса и цвета. Стоит отдавать предпочтение домашнему квасу.

Рецепт домашнего кваса

Ингредиенты:

Вода – 8 л

Дрожжи свежие – 60 г

Сахар – 1 стакан

Бородинский хлеб – 700 грамм

Изюм – по кусу

Способ приготовления: хлеб нарежьте ломтиками, высушите в духовке до черноты. Воду доведите до кипения, добавьте в нее сахар, потом хлеб и остудите. В теплой воде разбавьте дрожжи, перемешайте. Накройте емкость марлей и дайте квасу забродить (до полутора суток). Готовый квас можно подсластить по вкусу, разлить по бутылкам, добавить изюм и поставьте на сутки в холодное место. После – процедите и убирайте в холодильник.