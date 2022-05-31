Ці продукти не можна їсти перед вживанням алкоголю: може виникнути печія

Алкогольні напої шкідливо впливають на організм. Також важливо не вживати певні продукти перед спиртним, щоб не було печії.

Про це повідомляє The Sun.

Що не можна їсти

За словами дієтолога Аманди Сусед, люди вживаючи спиртні напої, всі часто їдять шкідливу, смажену, гостру їжу, яка може бути причиною елементарної печії.

Шоколад

Такий продукт містить кофеїн, який у поєднанні з алкоголем негативно впливатиме на організм. Також шоколад може замаскувати симптоми вживання алкоголю, що може дати неправдиве відчуття, що ви можете пити більше.

Експерт радив використовувати закуску до спиртного - гуакамоле. Як відомо, авокадо є хорошим джерелом корисних жирів, які допомагають уповільнити всмоктування алкоголю.

Смажена їжа

Гостра або смажена їжа подразнює стінки шлунка. Від неї потрібно відмовитись особливо перед вживанням алкоголю.

Найкраще їсти ситні страви, наприклад, вівсяну кашу або м'ясо з овочами, рагу та печену картоплю зі свіжими овочами.

Як алкоголь впливає на тіло

Приблизно 20% випитого алкоголю поглинається шлунком, решта ж 80% вирушає до тонкої кишки. Чим вища концентрація алкоголю в напої, тим швидше він засвоюється, і настає сп’яніння.

Алкоголь вирує у кровотоку, тоді як наш організм намагається його вивести.

Понад 10% алкоголю виводиться нирками та легенями, через сечу та дихання. Саме тому алкотестери дозволяють виявити, чи п'яна людина.

Однак, найбільший удар отримує печінка. Саме тому вона є органом, якому алкоголь завдає найбільше шкоди.

Як мінімізувати шкоду