Эти продукты нельзя хранить в холодильнике: список вас удивит!

Помидоры

Под воздействием холодного воздуха химический состав помидоров меняется и вкус становится менее приятным и ярким. Недозревшие томаты лучше всего хранить на подоконнике, а созревшие плоды – просто на кухне в прохладном месте.

Лук

Целый и неочищенный лук нельзя хранить в холодильнике – это может привести к быстрой порче продукта. Крахмал в луке превращается в сахар и это приводит к тому, что этот полезный овощ становится мягким и рыхлым. Самое лучшее место для лука – ящик или коробка в шкафу, в прохладном и сухом месте, где нет света.

Дыня

Медики не рекомендуют держать дыню в холодильнике, так как холодный воздух сильно может испортить дыню. Кроме того – в холоде рост антиоксидантов начинает резко замедляться. Бета-каротины и ликопины – самые полезные в дынях.

Кофе

Некоторые люди хранят кофе в холодильнике. Однако это прямой путь к ухудшению вкусовых качеств продукта. В холодильнике нельзя хранить ни молотый кофе, ни в зернах, так как есть риск образования конденсата. Кофе нужно хранить в кладовке или закрытой плотно банке в кухонном шкафу.

Базилик

Свежий базилик не стоит помещать в холодильник, так как это приведет к потемнению и обесцвечиванию листьев. Начнется процесс окисления, при котором ферменты базилика вступят в реакцию с кислородом, и продукт начнет портиться. Базилик нужно погрузить в банку с водой и убрать в темное место.

Картофель

Химический состав картофеля меняется от помещения в холодное место. Крахмал начинает превращаться в сахар, и продукт становится рыхлым и неприятным на вкус. Изменится текстура, картофель станет зернистым и даже опасным для тех, кому нужно следить за сахаром в крови. Разложение сахаров при низкой температуре может привести к образованию тяжелого химического вещества – акриламида.

Огурцы

Еще один любимый салатный овощ, которому не место в холодильнике. Через несколько дней после воздействия холодного воздуха огурцы могут оказаться травмированы из-за высокого содержания воды. А это быстро приведет к появлению мягких участков и порче продукта. Хранить огурцы нужно при комнатной температуре в помещении, которое проветривается.

Бананы

Бананы в холодильнике быстро меняют цвет и становятся коричневыми. Вкус банана не поменяется, но внешний вид начнет отбивать желание их есть. Кроме того, бананы выделяют газ, которые может оказаться вредным для других продуктов в холодильнике.

Хлеб

Считается, что в холодильнике хлеб проживет намного дольше. Однако это не так и стоит покупать ровно столько, сколько вы планируете съесть в ближайшие день-два. Если держать хлеб просто в комнате несколько дней, то он начнет плесневеть, в холодильнике этот процесс замедляется и хлеб просто высыхает, но утрачивает все свои вкусовые качества. Если уж прятать хлеб, который вы съесть не успели – то в морозилку.

Чеснок

Свежие луковицы чеснока проживут несколько месяцев, если хранить их при температуре от +15 до +18 градусов. А в холодильнике – всего несколько недель. После этого могут начать проявляться темные пятна или чеснок начнет быстро прорастать. Хранить чеснок рекомендуется в мешочке, подальше от тепла и солнечных лучей.