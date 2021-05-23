Фрукты для перекуса не годятся: медики высказались категорически против

Диетологи и специалисты по правильному питанию утверждают, что идеальный рацион – это три основных приема пищи. По необходимости можно добавлять перекусы фруктами, орехами и сухофруктами. Однако врачи категорически против перекусов фруктами и считают это очень вредным.

Об этом рассказал врач Сергей Обложко в комментарии для Health.comments.

Почему фруктами перекусывать нельзя

По словам специалиста, перекус фруктами может спровоцировать переедание. А это ведет к другим проблемам со здоровьем, в том числе и к набору лишнего веса. Некоторые фрукты могут пагубно влиять на голодный желудок и вызывать раздражение.

Кроме того, фрукты могут вызвать колебание сахара в организме. Сначала уровень сахара резко повышается, а спустя 30-40 минут он падает и при этом вызывает усиленное чувство голода. Особенно не стоит увлекаться яблоками, если у вас появилось чувство голода.

Какой перекус правильный

Если чувство голода вас посещает через несколько часов после основного приема пищи, то стоит дневной рацион разделить не на три части, а на 5-6 частей.

Перекус должен быть сбалансированным и полноценным, чтобы утолить чувство голода минимум на три часа и избавить вас от мыслей о еде.

Не стоит делать перекусы "на бегу", так как есть риск неконтролируемого переедания. И чувство голода может только усилиться, а попытки его утолить приедут к прибавлению лишних килограммов.