Ці продукти не можна їсти щодня: підвищують тиск та навантажують серце

Навіть самі корисні та натуральні продукти не можна вживати щодня. Вони можуть нашкодити організму та створювати додаткове навантаження.

М’ясо

Дієтологи не рекомендують їсти червоне м’ясо щодня. Все тому, що на його перетравлення організм витрачає не менше 6-8 годин. Найкраще замінити його рибою хоча б кілька разів на тиждень. Також можна урізноманітнити меню індичкою, м’ясом кролика або курчати.

Молоко

Молоко у багатьох дорослих людей призводить до затримки рідини в організмі, а в результаті ви худнете повільніше. Крім того, молоко синтезується організмом на молекули глюкози - тобто це додаткова доза цукру, який відкладається в організмі.

Краще замінити молоко ряжанкою, кефіром, грецьким йогуртом або айраном.

Вино

Попри те, що червоне сухе вино містить антиоксидант ресвератрол, випивати його щодня не найкраща ідея. Алкоголь у будь-якому випадку піднімає тиск, створює навантаження на кровоносну систему та серце.

Випічка

Мало хто знає, але в одному шматку торта міститься до 500 ккал. Вуглеводи створюють потужний стрибок ендорфінів, а потім їхнє різке падіння, що неминуче позначається на настрої. Також цукор у випічці викликає залежність.

Картопля

Хто б міг подумати, але щоденне вживання картоплі шляхом надлишку крохмалю та вуглеводів призводить до поступового збільшення ваги. Замість пюре, фрі або смаженої краще обрати найбільш здоровий варіант - запечену в морській солі або травах.