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Эти продукты могут вызвать головную боль: будьте осторожны!

Автор: Анна Шиканова

Головная боль может причинить массу неудобств и сорвать важные планы, так как чаще всего она появляется в самый неподходящий момент. Причинами головной боли может быть множество факторов – от недосыпа до постоянного напряжения и хронических заболеваний. Однако медики утверждают, что такая боль может появиться от употребления некоторых продуктов.

Какие продукты способны вызвать сильную головную боль, рассказали в материале lifehacker.

Некоторые продукты называют триггерами, так как они способны вызвать сильную головную боль и в целом ухудшить самочувствие человека. Сами по себе эти продукты не опасны, но их воздействие в отдельных случаях может причинить массу неудобств человеку.

К таким продуктам относятся:

  • Выдержанный сыр – пармезан, сыр с плесенью, фета и моцарелла
  • Некоторые фрукты и ягоды – спелые бананы, цитрусовые, киви, ананас, авокадо и малина
  • Орехи – особенно миндаль и арахис
  • Сухофрукты – изюм, курага, финики
  • Маринованные продукты – огурцы, оливки и капуста
  • Продукты с консервантами – колбаса, бекон, ветчина, хот-доги
  • Алкогольные напитки
  • Кофе

Специалисты рекомендуют понаблюдать взаимосвязь между употреблением этих продуктов и появлением периодической головной боли. Если после некоторых продуктов у вас появляются неприятные ощущения – стоит снизить их количество или исключить из рациона.

Это может быть индивидуальная непереносимость такой еды. Можно даже вести специальный дневник наблюдений и записывать туда все, что вы ели перед появлением головной боли.

Как справиться с такой болью? Исключить продукт-триггер из рациона. Если боль сильная – принять любое безрецептурное обезболивающее и отдохнуть.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики предупредили об опасности из-за большого количества сыра в рационе.

А также рассказывали о том, что названы самые опасные в мире продукты, которые едят все.

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