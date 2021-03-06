Эти продукты могут вызвать головную боль: будьте осторожны!

Некоторые продукты называют триггерами, так как они способны вызвать сильную головную боль и в целом ухудшить самочувствие человека. Сами по себе эти продукты не опасны, но их воздействие в отдельных случаях может причинить массу неудобств человеку.

К таким продуктам относятся:

Выдержанный сыр – пармезан, сыр с плесенью, фета и моцарелла

Некоторые фрукты и ягоды – спелые бананы, цитрусовые, киви, ананас, авокадо и малина

Орехи – особенно миндаль и арахис

Сухофрукты – изюм, курага, финики

Маринованные продукты – огурцы, оливки и капуста

Продукты с консервантами – колбаса, бекон, ветчина, хот-доги

Алкогольные напитки

Кофе

Специалисты рекомендуют понаблюдать взаимосвязь между употреблением этих продуктов и появлением периодической головной боли. Если после некоторых продуктов у вас появляются неприятные ощущения – стоит снизить их количество или исключить из рациона.

Это может быть индивидуальная непереносимость такой еды. Можно даже вести специальный дневник наблюдений и записывать туда все, что вы ели перед появлением головной боли.

Как справиться с такой болью? Исключить продукт-триггер из рациона. Если боль сильная – принять любое безрецептурное обезболивающее и отдохнуть.