Ці продукти можуть викликати головний біль: будьте обережні!

Деякі продукти називають тригерами, через те, що вони здатні викликати сильний головний біль і в цілому погіршити самопочуття людини. Самі по собі ці продукти не є небезпечними, але їх вплив в окремих випадках може заподіяти масу незручностей людині.

До таких продуктів відносяться:

Витриманий сир - пармезан, сир з пліснявою, фета і моцарелла

Деякі фрукти і ягоди – стиглі банани, цитрусові, ківі, ананас, авокадо і малина

Горіхи – особливо мигдаль і арахіс

Сухофрукти – родзинки, курага, фініки

Мариновані продукти – огірки, оливки та капуста

Продукти з консервантами – ковбаса, бекон, шинка, хот-доги

Алкогольні напої

Кава

Фахівці рекомендують поспостерігати взаємозв'язок між вживанням цих продуктів і появою періодичного головного болю. Якщо після деяких продуктів у вас з'являються неприємні відчуття – варто знизити їх кількість або виключити з раціону.

Це може бути індивідуальна непереносимість такої їжі. Можна навіть завести спеціальний щоденник спостережень і записувати туди все, що ви їли перед появою головного болю.

Як впоратися з таким болем? Виключити продукт-тригер з раціону. Якщо біль сильний – прийняти будь безрецептурне знеболювальне і відпочити.