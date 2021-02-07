Продукты, которые не стоит покупать в супермаркете: это сохранит деньги и здоровье

Ароматизированные коктейли и йогурты

Обычно в таких продуктах очень много сахара и полезности в них почти нет. Внимательно читайте состав таких продуктов, чтобы убедиться, что белка в них больше, чем сахара.

Конфеты

Даже не останавливайтесь возле стойки с конфетами. Это сэкономит вам кучу денег и сохранит здоровье.

Колбасы и сыр в нарезках

В них очень большое количество натрия, до 30% от рекомендуемой суточной нормы. Также в таких продуктах много насыщенных жиров и совершенно нет клетчатки.

Готовые коктейли

Любые коктейли сами по себе не очень полезные напитки, но готовые версии, которые продают в магазинах – это просто сахарные бомбы замедленного действия.

Продукты с трансжирами

Частично гидрированные масла или трансжиры являются штучным типом насыщенных жиров, которые в небольших количествах содержаться в мясных, молочных продуктах, а также в растительных маслах.

В большом количестве трансжиры содержаться во многих специях, маргарине, сливках. Употребляя их в большом количестве, вы увеличиваете риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Соки

Они совершенно неполезные, так как там большое количество концентрированного сахара. Попробуйте заменить соки на фрукты, в которых много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов.

Готовые салаты

Такие салаты заправляют соусом, в котором много натрия, сахара и трансжиров. Но самая большая проблема – в количестве этого соуса. В нормальном салате его должно быть совсем немного, не более одной столовой ложки на порцию.

Чай или кофе в бутылках

В них столько же сахара, сколько в газированной воде. Внимательно читайте состав напитков и берите те, в которых количество сахара почти нулевое. А лучше – готовьте их дома и берите с собой в термосе.

Безглютеновые закуски

Если вы страдаете от непереносимости глютена, то да, вам такие продукты подходят. Но если вы считаете, что они полезны для здоровья всех людей, то вы ошибаетесь. В них обычно есть сахар, соль, трансжиры для улучшения вкуса. Выбирайте выпечку из цельнозерновой муки.

Мороженое для веганов

Отсутствие коровьего молока еще не делает такой продукт полезным. Мороженое из кокосового молока также может содержать трансжиры и сахар. Если у вас непереносимость лактозы, то лучше купить мороженое на соевом или миндальном молоке – там состав более полезен.

Обезжиренные продукты

Обезжиренное арахисовое масло, йогурт и сыры содержат сахара больше, чем их аналоги с нормальной жирностью. Производители просто заменяют одни добавки на другие, чтобы усилить вкус продуктов.