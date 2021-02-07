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Продукти, які не варто купувати в супермаркеті: це збереже гроші та здоров'я

Автор: Анна Шиканова

Сучасні супермаркети надають покупцям дуже багатий вибір різних продуктів. Деякі істотно економлять час і сили на приготування, деякі ваблять людей своїми смаковими якостями. Але не всі вони є корисними.

Що категорично не можна класти у свій кошик і які саме продукти становлять небезпеку для вашого здоров'я, розповіли в матеріалі Ukr.Media.

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Ароматизовані коктейлі і йогурти

Зазвичай в таких продуктах дуже багато цукру і корисності в них майже немає. Уважно читайте склад таких продуктів, щоб переконатися, що білка в них більше, ніж цукру.

Цукерки

Навіть не зупиняйтесь біля стійки з цукерками. Це заощадить вам купу грошей і збереже здоров'я.

Ковбаси та сир в нарізках

В них дуже велика кількість натрію, до 30% від рекомендованої добової норми. Також в таких продуктах багато насичених жирів і клітковини зовсім немає.

Готові коктейлі

Будь-які коктейлі самі по собі не дуже корисні напої, але готові версії, які продають в магазинах – це просто цукрові бомби уповільненої дії.

Продукти з трансжирами

Частково гідровані масла або трансжири є штучним типом насичених жирів, які в невеликих кількостях містяться в м'ясних, молочних продуктах, а також у рослинних оліях.

У великій кількості трансжири міститися в багатьох спеціях, маргарині, вершках. Вживаючи їх у великій кількості, ви збільшуєте ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Соки

Вони абсолютно не корисні, оскільки там велика кількість концентрованого цукру. Спробуйте замінити соки на фрукти, в яких багато клітковини, антиоксидантів, вітамінів і мінералів.

Готові салати

Такі салати заправляють соусом, в якому багато натрію, цукру і трансжирів. Але найбільша проблема – у кількості цього соусу. В нормальному салаті його повинно бути зовсім небагато, не більше однієї столової ложки на порцію.

Чай або кава у пляшках

У них стільки ж цукру, скільки в газованій воді. Уважно читайте склад напоїв і беріть ті, в яких кількість цукру майже нульове. А краще – готуйте їх вдома та беріть з собою в термосі.

Безглютенові закуски

Якщо ви страждаєте від непереносність глютену, так, вам такі продукти підходять. Але якщо ви вважаєте, що вони корисні для здоров'я всіх людей, то ви помиляєтеся. У них зазвичай є цукор, сіль, трансжири для поліпшення смаку. Вибирайте випічку з цілозернового борошна.

Морозиво для веганів

Відсутність коров'ячого молока ще не робить такий продукт корисним. Морозиво з кокосового молока також може містити трансжири та цукор. Якщо у вас непереносність лактози, то краще купити морозиво на соєвому або мигдалевому молоці – там складу більш корисний.

Знежирені продукти

Знежирене арахісове масло, йогурт, сири містять цукру більше, ніж їх аналоги з нормальною жирністю. Виробники просто замінюють добавки на інші, щоб посилити смак продуктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики пояснили, для кого родзинки може бути небезпечними.

А також ми розповідали про те, що названо продукти, які провокують хронічні хвороби.

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