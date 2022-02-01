Эти продукты категорически нельзя есть на завтрак: пересмотрите свое меню

Первый прием пищи очень важен для человека, так как именно эта еда дает энергетический заряд на весь день и насыщает организм полезными веществами. Также очень важно, чтобы завтрак был сытным.

Какие продукты не стоит употреблять на завтрак, рассказали специалисты на Medpravda.

Готовые хлопья

Если вы начнете свой день с тарелки готовых хлопьев, то ваш организм вам не скажет спасибо. Во-первых, все хлопья изготавливаются из рафинированной муки с добавлением сахара. Пищевых волокон и белка там почти нет.

А во-вторых, после такого завтрака вы очень быстро снова почувствуете голод. Замените их обычной овсянкой.

Сосиски

Сосиски, сардельки, колбаски – все это делают из мясного фарша не самого лучшего качества и добавляют в них много жира, пряностей, ароматизаторов и наполнителей. Чаще всего в них очень много именно жиров и натрия.

Натрий провоцирует повышение артериального давления, а жиры – "плохой" холестерин.

Замените сосиски яйцами и натуральным йогуртом – в них полно ценного белка.

Белый пшеничный хлеб

Питательная ценность такого хлеба очень мала – очищение муки избавляет хлеб от всех полезных веществ. А такой хлеб может ударить по здоровью – спровоцировать скачки сахара в крови. А это приводит сначала к ощущению сытости, а потом к резкому чувству голода.

Замените его хлебом грубого помола, желательно с яйцами и овощами.

Готовые фруктовые соки

В процессе производства такие соки теряют клетчатку и большинство полезных свойств. Но в нем полно сахара и калорий. Такая привычка быстро приведет к появлению лишнего веса.

Сделайте домашний смузи – клетчатка в нем будет очень полезна для вашего желудка.

Ароматизированные обезжиренные йогурты

Избегайте таких йогуртов, так как в них нехватка жира заменяется сахаром. И помните, что витамины из молочных продуктов А и D – плохо усваиваются без необходимого количества жира.

Замените такой йогурт обычным, без добавок и ароматизаторов. Отличным выбором станет греческий – в нем полно белка и кальция.