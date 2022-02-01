ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти продукты категорически нельзя есть на завтрак: пересмотрите свое меню

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 07:02
Эти продукты категорически нельзя есть на завтрак: пересмотрите свое меню Какие продукты не стоит употреблять на завтрак (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Первый прием пищи очень важен для человека, так как именно эта еда дает энергетический заряд на весь день и насыщает организм полезными веществами. Также очень важно, чтобы завтрак был сытным.

Какие продукты не стоит употреблять на завтрак, рассказали специалисты на Medpravda.

Готовые хлопья

Если вы начнете свой день с тарелки готовых хлопьев, то ваш организм вам не скажет спасибо. Во-первых, все хлопья изготавливаются из рафинированной муки с добавлением сахара. Пищевых волокон и белка там почти нет.

А во-вторых, после такого завтрака вы очень быстро снова почувствуете голод. Замените их обычной овсянкой.

Сосиски

Сосиски, сардельки, колбаски – все это делают из мясного фарша не самого лучшего качества и добавляют в них много жира, пряностей, ароматизаторов и наполнителей. Чаще всего в них очень много именно жиров и натрия.

Натрий провоцирует повышение артериального давления, а жиры – "плохой" холестерин.

Замените сосиски яйцами и натуральным йогуртом – в них полно ценного белка.

Белый пшеничный хлеб

Питательная ценность такого хлеба очень мала – очищение муки избавляет хлеб от всех полезных веществ. А такой хлеб может ударить по здоровью – спровоцировать скачки сахара в крови. А это приводит сначала к ощущению сытости, а потом к резкому чувству голода.

Замените его хлебом грубого помола, желательно с яйцами и овощами.

Готовые фруктовые соки

В процессе производства такие соки теряют клетчатку и большинство полезных свойств. Но в нем полно сахара и калорий. Такая привычка быстро приведет к появлению лишнего веса.

Сделайте домашний смузи – клетчатка в нем будет очень полезна для вашего желудка.

Ароматизированные обезжиренные йогурты

Избегайте таких йогуртов, так как в них нехватка жира заменяется сахаром. И помните, что витамины из молочных продуктов А и D – плохо усваиваются без необходимого количества жира.

Замените такой йогурт обычным, без добавок и ароматизаторов. Отличным выбором станет греческий – в нем полно белка и кальция.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить на завтрак необычные рисовые биточки по рецепту наших бабушек.

А также рассказывали о том, какие продукты лучше всего выбрать для правильного завтрака.

Читайте РБК-Украина в Google News
завтрак еда
LITE
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели