ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок: перегляньте своє меню

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 07:02
Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок: перегляньте своє меню Які продукти не варто вживати на сніданок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Перший прийом їжі дуже важливий для людини, оскільки саме ця їжа дає енергетичний заряд на весь день і насичує організм корисними речовинами. Також дуже важливо, щоб сніданок був ситним.

Які продукти не варто вживати на сніданок, розповіли фахівці на Medpravda.

Готові пластівці

Якщо ви почнете свій день з тарілки готових пластівців, то ваш організм вам не скаже дякую. По-перше, всі пластівці виготовляються з рафінованого борошна з додаванням цукру. Харчових волокон і білка там майже немає.

А по-друге, після такого сніданку ви дуже швидко знову відчуєте голод. Замініть їх звичайною вівсянкою.

Сосиски

Сосиски, сардельки, ковбаски – все це роблять з м'ясного фаршу не найкращої якості та додають в них багато жиру, прянощів, ароматизаторів і наповнювачів. Найчастіше в них дуже багато саме жирів і натрію.

Натрій провокує підвищення артеріального тиску, а жири – "поганий" холестерин.

Замініть сосиски яйцями та натуральним йогуртом – в них повно цінного білка.

Білий пшеничний хліб

Поживна цінність такого хліба дуже мала - очищення борошна позбавляє хліб від усіх корисних речовин. А такий хліб може вдарити по здоров'ю – спровокувати стрибки цукру в крові. А це призводить спочатку до відчуття ситості, а потім до різкого почуття голоду.

Замініть його хлібом грубого помелу, бажано з яйцями та овочами.

Готові фруктові соки

У процесі виробництва такі соки втрачають клітковину і більшість корисних властивостей. Але в ньому повно цукру і калорій. Така звичка швидко призведе до появи зайвої ваги.

Зробіть домашній смузі - клітковина в ньому буде дуже корисна для вашого шлунка.

Ароматизовані знежирені йогурти

Уникайте таких йогуртів, оскільки в них нестача жиру замінюється цукром. І пам'ятайте, що вітаміни з молочних продуктів А і D – погано засвоюються без необхідної кількості жиру.

Замініть такий йогурт звичайним, без добавок і ароматизаторів. Відмінним вибором стане грецький - в ньому повно білка і кальцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати на сніданок незвичайні рисові биточки за рецептом наших бабусь.

А також розповідали про те, які продукти найкраще вибрати для правильного сніданку.

Читайте РБК-Україна в Google News
завтрак еда
LITE
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі