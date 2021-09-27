Эти продукты не годятся для перекуса: будьте осторожны!

Как показывают исследования, женщины нуждаются в перекусах на 15% чаще, чем мужчины. И, как правило – выбирают неудачные продукты для восполнения запаса энергии.

Чем перекусывать категорически нельзя

Картофельные чипсы. По мнению диетологов, этот продукт является самым вредным для перекусов. Они вызывают привыкание и негативно влияют на работу всего организма из-за многочисленных химических добавок. При регулярном употреблении повышается риск развития диабета, гипертонии и даже онкологии. Натрий в составе чипсов приводит ко вздутию живота, а жиры – к набору лишнего веса.

Батончики. Такие продукты весьма условно можно назвать диетическими, так как в них содержится почти такое же количество сахара, как и в обычных батончиках. Сахар поднимет уровень сахара в крови и сначала приходит чувство насыщения и подъем энергии, а потом уровень сахара падает, а голод становится еще сильнее.

Шоколад. В холодную пору года шоколад хочется не только из-за питательности, а еще и потому что хочется приятных эмоций. Эмоциональная стабильность в течение дня снижается, поэтому организм нуждается в подпитке. Для перекуса шоколад не годится, а вот для поднятия настроения можно съесть пару кусочков черного шоколада.

Яйца. Как ни странно, но и этот продукт совершенно не подходит для перекуса. И для завтрака – тоже. Дело в том, что яичный белок усваивается очень быстро и чувство голода возвращается тоже очень быстро.

Чем же перекусывать?

Как отмечают врачи, для перекуса прекрасно подходят продукты с большим содержанием клетчатки. Голод на работе может утолить на некоторое время зеленый чай с медом. Он поможет взбодриться.

Также для перекуса подойдут сухофрукты с орехами. Это хороший источник ненасыщенных кислот, но довольно калорийный.

Еще для перекуса прекрасно подходят фрукты – виноград, бананы или яблоко.