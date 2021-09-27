Ці продукти не годяться для перекусу: будьте обережні!

Як показують дослідження, жінки потребують перекусів на 15% частіше, ніж чоловіки. І, як правило - вибирають невдалі продукти для заповнення запасу енергії.

Чим перекушувати категорично не можна

Картопляні чіпси. На думку дієтологів, цей продукт є найшкідливішим для перекусів. Вони викликають звикання і негативно впливають на роботу всього організму через численні хімічні добавки. При регулярному вживанні підвищується ризик розвитку діабету, гіпертонії та навіть онкології. Натрій в складі чіпсів призводить до здуття живота, а жири – до набору зайвої ваги.

Батончик. Такі продукти досить умовно можна назвати дієтичними, оскільки в них міститься майже така ж кількість цукру, як і у звичайних батончиках. Цукор підніме рівень цукру в крові й спочатку приходить відчуття насичення і підйом енергії, а потім рівень цукру падає, а голод стає ще сильніше.

Шоколад. У холодну пору року шоколад хочеться не тільки через поживність, а ще й тому що хочеться приємних емоцій. Емоційна стабільність протягом дня знижується, тому організм потребує підживлення. Для перекусу шоколад не годиться, а ось для підняття настрою можна з'їсти пару шматочків чорного шоколаду.

Яйце. Як не дивно, але і цей продукт абсолютно не підходить для перекусу. І для сніданку - теж. Річ у тому, що яєчний білок засвоюється дуже швидко і відчуття голоду повертається теж дуже швидко.

Чим же перекушувати?

Як відзначають лікарі, для перекусу прекрасно підходять продукти з великим вмістом клітковини. Голод на роботі може вгамувати на деякий час зелений чай з медом. Він допоможе підбадьоритися.

Також для перекусу підійдуть сухофрукти з горіхами. Це хороше джерело ненасичених кислот, але досить калорійний.

Ще для перекусу прекрасно підходять фрукти – виноград, банани або яблуко.