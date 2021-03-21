Продукты будут дорожать: тревожный прогноз экономиста по росту цен в Украине

Как вырастут цены

Эксперт отметил, что поскольку экономика начала мало-помалу восстанавливаться, а население наращивает потребление, рост цен по итогам года вполне способен превысить 7%.

В госбюджете 2021 года инфляция заложена на уровне 7,3%, так что есть все шансы на то, что этот показатель превышен не будет. Ожидается, что рост цен особенно почувствуется в ценах на автомобильное топливо, тарифах ЖКХ и стоимости продуктов питания.

Специалисты и раньше сообщали, что в ближайшее время должны вырасти цены на нефтепродукты, с апреля может подорожать газ и электроэнергия, а стоимость продовольственных товаров увеличивается с конца прошлого года рекордными темпами.

Какие меры предпринимают власти

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует подписать меморандум с крупными сетями о сохранении существующего уровня цен на социально значимые продукты. При этом экспортные ограничения вводить не планируются. Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

"Сейчас мы работаем... над сотрудничеством с ритейлерами, продавцами, дистрибьюторами для того, чтобы обеспечить стабилизацию цен на социально значимые продукты для людей. Украина – крупная экспортная страна. Мы много экспортируем, но мы также хотим быть уверенными, что для людей будет доступен ряд продуктов", – сказал министр.