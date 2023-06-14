Продуктовые наборы раздают не только переселенцам. Где и как получить помощь

Некоторые категории украинцев, проживающие в Николаеве, могут получить помощь в виде продуктовых наборов. Для этого необходимо оставить волонтерам заявку с персональными данными.

Помощь оказывает благотворительный фонд " Щедрик " в партнерстве с общественной организацией "Тарелка".

Фонд "Щедрик" проверит предоставленную информацию заявителя и тогда сообщит о возможности получения помощи. Гражданин должен самостоятельно прийти в пункт выдачи по продуктовый набор. Выдача производится только в Николаеве, доставки по городу и области - нет.

Людям, попадающим в указанные категории, для получения помощи нужно заполнить анкету по ссылке.

Они предусмотрены для:

Украинцы, которые относятся к следующим категориям, могут получить продуктовые наборы бесплатно.

Раньше мы рассказывали о том, где украинцы могут получить бесплатную одежду, продукты и лекарства.

Недавно мы делились советами, как получить продуктовые наборы от благотворительного фонда "Разом за життя".