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Продуктовые наборы раздают не только переселенцам. Где и как получить помощь

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Николаев, Среда 14 июня 2023 11:28
Продуктовые наборы раздают не только переселенцам. Где и как получить помощь Как получить продуктовые наборы (фото иллюстративный: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые категории украинцев, проживающие в Николаеве, могут получить помощь в виде продуктовых наборов. Для этого необходимо оставить волонтерам заявку с персональными данными.

Помощь оказывает благотворительный фонд "Щедрик" в партнерстве с общественной организацией "Тарелка".

Кто может получить продуктовые наборы

Украинцы, которые относятся к следующим категориям, могут получить продуктовые наборы бесплатно.

Они предусмотрены для:

  • пенсионеров 75+
  • лиц с инвалидностью 1, 2, 3 группы
  • многодетных семей (дети от 3 до 18 лет)
  • одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей
  • переселенцев
  • людей с хроническими болезнями (должны быть соответствующие документы)
  • малообеспеченных лиц (подтверждение справкой)
  • семей погибших

Как получить помощь

Людям, попадающим в указанные категории, для получения помощи нужно заполнить анкету по ссылке.

Необходимо указать следующие данные:

  • электронную почту
  • ФИО
  • индивидуальный налоговый номер (РНОКИП)
  • номер телефона
  • адрес проживания
  • номер паспорта или ID карты
  • указать, к какой категории относитесь (переселенцы, многодетная семья и т.п.)
  • дата рождения заявителя
  • получали ли за последние 30 дней помощь от других организаций
  • в какой точке вам будет удобно забрать помощь.

Фонд "Щедрик" проверит предоставленную информацию заявителя и тогда сообщит о возможности получения помощи. Гражданин должен самостоятельно прийти в пункт выдачи по продуктовый набор. Выдача производится только в Николаеве, доставки по городу и области - нет.

Раньше мы рассказывали о том, где украинцы могут получить бесплатную одежду, продукты и лекарства.

Недавно мы делились советами, как получить продуктовые наборы от благотворительного фонда "Разом за життя".

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Николаев