Продуктовые наборы раздают не только переселенцам. Где и как получить помощь
Некоторые категории украинцев, проживающие в Николаеве, могут получить помощь в виде продуктовых наборов. Для этого необходимо оставить волонтерам заявку с персональными данными.
Помощь оказывает благотворительный фонд "Щедрик" в партнерстве с общественной организацией "Тарелка".
Кто может получить продуктовые наборы
Украинцы, которые относятся к следующим категориям, могут получить продуктовые наборы бесплатно.
Они предусмотрены для:
- пенсионеров 75+
- лиц с инвалидностью 1, 2, 3 группы
- многодетных семей (дети от 3 до 18 лет)
- одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей
- переселенцев
- людей с хроническими болезнями (должны быть соответствующие документы)
- малообеспеченных лиц (подтверждение справкой)
- семей погибших
Как получить помощь
Людям, попадающим в указанные категории, для получения помощи нужно заполнить анкету по ссылке.
Необходимо указать следующие данные:
- электронную почту
- ФИО
- индивидуальный налоговый номер (РНОКИП)
- номер телефона
- адрес проживания
- номер паспорта или ID карты
- указать, к какой категории относитесь (переселенцы, многодетная семья и т.п.)
- дата рождения заявителя
- получали ли за последние 30 дней помощь от других организаций
- в какой точке вам будет удобно забрать помощь.
Фонд "Щедрик" проверит предоставленную информацию заявителя и тогда сообщит о возможности получения помощи. Гражданин должен самостоятельно прийти в пункт выдачи по продуктовый набор. Выдача производится только в Николаеве, доставки по городу и области - нет.
Раньше мы рассказывали о том, где украинцы могут получить бесплатную одежду, продукты и лекарства.
Недавно мы делились советами, как получить продуктовые наборы от благотворительного фонда "Разом за життя".