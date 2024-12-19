Як не погладшати під час зимових свят? Просто їжте продукти цих кольорів

Щоб не переїсти та не набрати зайвих кілограмів на Різдво, необхідно дотримуватись дієвого методу. Він допоможе скинути вагу без підрахунку калорій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
.
Ці продукти також знижують ризик хронічних захворювань, стабілізують рівень цукру в крові та природним чином зменшують тягу до перероблених і солодких закусок.
Раніше ми повідомляли про продукти, які містять багато калорій та не дадуть схуднути.
Також ми писали про 5 видів чаїв, які зміцнюють імунітет та захищають від вірусів.