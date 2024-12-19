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Як не погладшати під час зимових свят? Просто їжте продукти цих кольорів

Експерт назвала метод, який допоможе схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб не переїсти та не набрати зайвих кілограмів на Різдво, необхідно дотримуватись дієвого методу. Він допоможе скинути вагу без підрахунку калорій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Що допоможе схуднути

.

Ці продукти також знижують ризик хронічних захворювань, стабілізують рівень цукру в крові та природним чином зменшують тягу до перероблених і солодких закусок.

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