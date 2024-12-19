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Как не поправиться во время зимних праздников? Просто ешьте продукты этих цветов

Эксперт назвала метод, который поможет похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы не переесть и не набрать лишних килограммов на Рождество, необходимо придерживаться действенного метода. Он поможет сбросить вес без подсчета калорий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что поможет похудеть

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Эти продукты также снижают риск хронических заболеваний, стабилизируют уровень сахара в крови и естественным образом уменьшают тягу к переработанным и сладким закускам.

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