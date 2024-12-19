Как не поправиться во время зимних праздников? Просто ешьте продукты этих цветов

Чтобы не переесть и не набрать лишних килограммов на Рождество, необходимо придерживаться действенного метода. Он поможет сбросить вес без подсчета калорий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
.
Эти продукты также снижают риск хронических заболеваний, стабилизируют уровень сахара в крови и естественным образом уменьшают тягу к переработанным и сладким закускам.
Ранее мы сообщали о продуктах, которые содержат много калорий и не дадут похудеть.
Также мы писали о 5 видах чаев, которые укрепляют иммунитет и защищают от вирусов.