5 видів чаїв, які зміцнюють імунітет та захищають від вірусів

Деякі види чаїв можуть допомогти захистити від хвороб і покращити загальне самопочуття. Такі напої багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Як чай впливає на імунітет

Дієтолог Крістен Каплан розповіла, коли організм зволожений, то він створює міцний фізичний бар’єр, щоб запобігти проникненню чужорідних бактерій і вірусів.

Крім того, чаї наповнені різноманітними вітамінами та мінералами, які можуть запропонувати додаткові переваги для підвищення імунітету.

Чай також містить такі сполуки, як антиоксиданти, поліфеноли, катехіни, флавоноїди та дубильні речовини, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес шляхом нейтралізації вільних радикалів.

Галлат епігаллокатехіну (EGCG), що міститься в зеленому чаї, посилює імунну відповідь і допомагає боротися з патогенними мікроорганізмами.

Кофеїн, що міститься в зеленому та чорному чаї, може підвищити пильність, а теанін і амінокислота, може посилити вироблення імунних клітин.

Які види чаїв підвищують імунітет

Морінга

Чай морінга є найздоровішою рослиною на планеті, тому що виготовляється з листя рослини морінга олійної, яку часто називають "чудо-деревом" через широкий спектр переваг для здоров’я.

Листя цього дерева наповнене основними поживними речовинами, вітамінами та антиоксидантами, що робить чай з морінги чудовим вибором для загального зміцнення здоров’я.

Куркума

Чай з куркумою вперше виник у Японії, він широко відомий своїми потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями, насамперед завдяки куркуміну.

Деякі з ключових переваг включають зменшення запалення в організмі та потужний антиоксидантний захист.

Зелений

Зелений чай відомий своїм високим вмістом антиоксидантів, зокрема катехінів, які мають низку переваг для здоров’я, таких як потенційне зниження ризику хронічних захворювань, прискорення метаболізму, покращення функції мозку, підтримка здоров’я серця та допомога в зниженні рівня холестерину.

Щоденне вживання зеленого чаю - відмінний спосіб зміцнити імунітет і поліпшити загальне самопочуття.

Шипшина

Шипшина, як і багато фруктових чаїв, мають високий вміст вітаміну С. Чай з шипшини містить безліч вітамінів і антиоксидантів, таких як аскорбінова кислота, для підвищення імунітету.

Бузина