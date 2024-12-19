Як не погладшати під час зимових свят? Просто їжте продукти цих кольорів
Щоб не переїсти та не набрати зайвих кілограмів на Різдво, необхідно дотримуватись дієвого методу. Він допоможе скинути вагу без підрахунку калорій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Що допоможе схуднути
Професор Франклін Джозеф із клініки схуднення розповіла, що ключ до досягнення цілей щодо схуднення полягає у встановленні реалістичних цілей і їх послідовності.
Можна скинути кілограми без підрахунку калорій щодня за допомогою простого методу. Зокрема, одна природна сполука, яка міститься в ягодах, чаї та навіть шоколаді, може допомогти в контролі ваги.
"Коли ви намагаєтеся схуднути, то дієта, багата поліфенолами, може допомогти скинути кілограми. Поліфеноли - природні сполуки, що містяться в різнокольорових фруктах і овочах - є не тільки візуально привабливими, але й потужними в регулюванні ваги", - додав експерт.
Ці сполуки також відомі своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями.
Поліфеноли діють як природні метаболічні регулятори. Вони прискорюють метаболізм жирів і покращують здатність організму реагувати на сигнали голоду.
Результати Європейського проспективного дослідження показали, що люди з високим споживанням поліфенолів набирали менше ваги протягом п’яти років. Крім метаболічних переваг, поліфеноли борються із запаленням і окислювальним стресом.
Які продукти їсти
Один із найпростіших способів підвищити споживання поліфенолів - це вибирати продукти насиченого кольору.
За словами експерта, чим яскравіші кольори, тим більше поживних речовин і поліфенолів ви отримуєте.
"Кольори справді важливі для здорової дієти, сприятливої для схуднення - їжте веселку!" - додав фахівець.
Продукти, багаті поліфенолами, включають:
- Темні ягоди - чорниця, ожина та малина багаті антоціанами, які сприяють втраті жиру та покращують здоров’я серцево-судинної системи
- Темна листова зелень - листова капуста та мангольд містять значно більше поліфенолів, ніж салат айсберг
- Зелений чай насичений катехінами, він прискорює метаболізм і сприяє зниженню ваги
- Темний шоколад (70% або більше какао) - флаваноли в темному шоколаді можуть допомогти приборкати тягу
- Оливкова олія містить гідрокситирозол, пов’язаний із покращенням здоров’я серця та обміну речовин
- Квасоля (особливо чорна квасоля) - багата флавоноїдами та клітковиною, підтримує здоровий метаболізм і забезпечує тривале відчуття ситості
- Горіхи - волоські горіхи, горіхи пекан і мигдаль містять багато поліфенолів і корисних жирів, які сприяють ситості та здоров’ю серця
Їжа, багата на поліфеноли, не тільки допомагає контролювати вагу, але й забезпечує довгострокову користь для здоров’я. Ці продукти також знижують ризик хронічних захворювань, стабілізують рівень цукру в крові та природним чином зменшують тягу до перероблених і солодких закусок.
Коли ви наповнюєте своє тіло цими поживними речовинами, то з'явиться менше бажання їсти нездорову їжу.
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