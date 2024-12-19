Как не поправиться во время зимних праздников? Просто ешьте продукты этих цветов

Чтобы не переесть и не набрать лишних килограммов на Рождество, необходимо придерживаться действенного метода. Он поможет сбросить вес без подсчета калорий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что поможет похудеть

Профессор Франклин Джозеф из клиники похудения рассказала, что ключ к достижению целей по похудению заключается в установлении реалистичных целей и их последовательности.

Можно сбросить килограммы без подсчета калорий ежедневно с помощью простого метода. В частности, одно природное соединение, которое содержится в ягодах, чае и даже шоколаде, может помочь в контроле веса.

"Когда вы пытаетесь похудеть, то диета, богатая полифенолами, может помочь сбросить килограммы. Полифенолы - природные соединения, содержащиеся в разноцветных фруктах и овощах - являются не только визуально привлекательными, но и мощными в регулировании веса", - добавил эксперт.

Эти соединения также известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами .

Полифенолы действуют как естественные метаболические регуляторы. Они ускоряют метаболизм жиров и улучшают способность организма реагировать на сигналы голода.

Результаты Европейского проспективного исследования показали, что люди с высоким потреблением полифенолов набирали меньше веса в течение пяти лет. Помимо метаболических преимуществ, полифенолы борются с воспалением и окислительным стрессом.

Какие продукты есть

Один из самых простых способов повысить потребление полифенолов - это выбирать продукты насыщенного цвета.

По словам эксперта, чем ярче цвета, тем больше питательных веществ и полифенолов вы получаете.

"Цвета действительно важны для здоровой диеты, благоприятной для похудения - ешьте радугу!" - добавил специалист.

Продукты, богатые полифенолами, включают:

Темные ягоды - черника, ежевика и малина богаты антоцианами, которые способствуют потере жира и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы

Темная листовая зелень - листовая капуста и мангольд содержат значительно больше полифенолов, чем салат айсберг

Зеленый чай насыщен катехинами, он ускоряет метаболизм и способствует снижению веса

Темный шоколад (70% или более какао) - флаванолы в темном шоколаде могут помочь обуздать тягу

Оливковое масло содержит гидрокситирозол, связанный с улучшением здоровья сердца и обмена веществ

Фасоль (особенно черная фасоль) - богата флавоноидами и клетчаткой, поддерживает здоровый метаболизм и обеспечивает длительное чувство сытости

Орехи - грецкие орехи, орехи пекан и миндаль содержат много полифенолов и полезных жиров, которые способствуют сытости и здоровью сердца

Пища, богатая полифенолами, не только помогает контролировать вес, но и обеспечивает долгосрочную пользу для здоровья. Эти продукты также снижают риск хронических заболеваний, стабилизируют уровень сахара в крови и естественным образом уменьшают тягу к переработанным и сладким закускам.