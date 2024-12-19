Как не поправиться во время зимних праздников? Просто ешьте продукты этих цветов
Чтобы не переесть и не набрать лишних килограммов на Рождество, необходимо придерживаться действенного метода. Он поможет сбросить вес без подсчета калорий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Что поможет похудеть
Профессор Франклин Джозеф из клиники похудения рассказала, что ключ к достижению целей по похудению заключается в установлении реалистичных целей и их последовательности.
Можно сбросить килограммы без подсчета калорий ежедневно с помощью простого метода. В частности, одно природное соединение, которое содержится в ягодах, чае и даже шоколаде, может помочь в контроле веса.
"Когда вы пытаетесь похудеть, то диета, богатая полифенолами, может помочь сбросить килограммы. Полифенолы - природные соединения, содержащиеся в разноцветных фруктах и овощах - являются не только визуально привлекательными, но и мощными в регулировании веса", - добавил эксперт.
Эти соединения также известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Полифенолы действуют как естественные метаболические регуляторы. Они ускоряют метаболизм жиров и улучшают способность организма реагировать на сигналы голода.
Результаты Европейского проспективного исследования показали, что люди с высоким потреблением полифенолов набирали меньше веса в течение пяти лет. Помимо метаболических преимуществ, полифенолы борются с воспалением и окислительным стрессом.
Какие продукты есть
Один из самых простых способов повысить потребление полифенолов - это выбирать продукты насыщенного цвета.
По словам эксперта, чем ярче цвета, тем больше питательных веществ и полифенолов вы получаете.
"Цвета действительно важны для здоровой диеты, благоприятной для похудения - ешьте радугу!" - добавил специалист.
Продукты, богатые полифенолами, включают:
- Темные ягоды - черника, ежевика и малина богаты антоцианами, которые способствуют потере жира и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы
- Темная листовая зелень - листовая капуста и мангольд содержат значительно больше полифенолов, чем салат айсберг
- Зеленый чай насыщен катехинами, он ускоряет метаболизм и способствует снижению веса
- Темный шоколад (70% или более какао) - флаванолы в темном шоколаде могут помочь обуздать тягу
- Оливковое масло содержит гидрокситирозол, связанный с улучшением здоровья сердца и обмена веществ
- Фасоль (особенно черная фасоль) - богата флавоноидами и клетчаткой, поддерживает здоровый метаболизм и обеспечивает длительное чувство сытости
- Орехи - грецкие орехи, орехи пекан и миндаль содержат много полифенолов и полезных жиров, которые способствуют сытости и здоровью сердца
Пища, богатая полифенолами, не только помогает контролировать вес, но и обеспечивает долгосрочную пользу для здоровья. Эти продукты также снижают риск хронических заболеваний, стабилизируют уровень сахара в крови и естественным образом уменьшают тягу к переработанным и сладким закускам.
Когда вы наполняете свое тело этими питательными веществами, то появится меньше желания есть нездоровую пищу.
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