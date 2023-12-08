5 розрекламованих товарів для дому, які вам точно не потрібні

Реклама в інтернеті, відеоролики в Instagram або TikTok від фахівців з організації простору, фільми та фото з різних статей - все це спонукає нас купувати різні товари для організації простору. Однак універсальних порад немає і те, що хтось був у захваті від якогось продукту, зовсім не означає, що і нам це справді потрібно.

Які предмети для дому купувати не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на рекомендації професійних організаторів Real Simple.

Перегородки для ящиків

В інтернеті повно пропозицій з перегородками, що миються, для ящиків комода. Ми часто купуємо щось для шафи чи комоду, щоб покращити там організацію нашого простору. Однак такі перегородки не варто купувати. За словами професійного організатора Дженніфер Дюбуа, попри всю популярність, такі перегородки не вартують витрачених коштів.

Вони непрактичні, не тримають форму і з часом виглядатимуть неохайно. Їх складно вибрати потрібного розміру і за фактом вони підходять лише для однакових сорочок чи светрів.

Прозорі контейнери для комори

"Ми не рекомендуємо використовувати всі прозорі контейнери, тому що може бути складно підтримувати обтічний вид без постійного прибирання. Візуальний безлад може розчарувати людей в їхньому організаційному завданні", - кажуть професіонали.

Також вони рекомендують використовувати контейнери з дерева або ротанга, дротяні кошики або контейнери із непрозорого пластику.

Організатори для столових приладів

Ще одне хворе місце - ящик для посуду. На ринку багато різних лотків для столових приладів. Але один з них набув особливої популярності - вертикальне зберігання, яке складається та переставляє осередки. Теоретично це звучить здорово, але насправді цей девайс абсолютно марний.

Більшість ящиків для посуду досить неглибокі, тому такий органайзер буде зачіпати верх і стінки, ящик погано закриватиметься і відкриватиметься. Візьміть краще бамбуковий піднос для посуду.

Оксамитові вішалки

Найкраще рішення для переповненої шафи - це тонкі вішалки. Уникайте розрекламовані оксамитові. Їхній тонкий профіль і чіпкий матеріал - це плюс, але у них безліч інших недоліків.

Ніколи не слід вішати вологий або мокрий одяг на оксамитові вішалки, оскільки фарба оксамиту може зіпсувати ваш одяг. Оксамитові вішалки мають пухкі волокна, які можуть потрапити на ваш одяг.

А ще до цього матеріалу прилипає сміття та пил, вони швидко стають брудними, їх важче чистити, ніж пластикове. Тому беріть тонкі пластикові чи металеві.

Вузькі органайзери для взуття

Через різноманітність та неправильну форму взуття, як відомо, є складною категорією для організації зберігання. Щоб шафа виглядала акуратно, дайте кожній парі можливість дихати. А це означає, що слід уникати вузьких контейнерів для взуття.

Додаткове місце у шафі може здатися спокусливим, але якщо ви уважно подивіться на рекламні фото та відео, то виявите, що там скрізь розкладено той самий тип взуття.

Насправді пара кросівок, босоніжок або туфель на підборах не будуть розміщуватися поруч. Продукти для організації вашого взуттєвого простору повинні підходити для будь-якого взуття, а не тільки для конкретного.