ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Продукт из "борщевого набора" резко подорожал

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 08:40
Продукт из "борщевого набора" резко подорожал
Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Украине резко подорожал продукт из овощного набора

Цены на продукты из "борщевого набора" в Украине продолжают расти. Рекордное повышение цены эксперты отмечают на рынке белокочанной капусты. Как сообщается, стоимость этого овоща выросла на треть.

Среди причин повышения цен на белокочанную капусту - активизация спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей, которые пополняли запасы для текущих продаж. Вторым фактором, который повлиял на рост этого продукта стало то, что участники рынка говорили о сокращении предложения некондиционной продукции. Все это в сумме вызвало повышение стоимости капусты на 33%.

В результате на сегодня реализация белокочанной капусты в зависимости от региона ведется по цене 2-3,5 грн/кг ($0,08-0,14/кг). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

По словам экспертов, помимо повышенного спроса, положительный ценовой тренд в этом сегменте также был обусловлен сокращением запасов капусты в хозяйствах. При этом предложение продукции высокого качества довольно ограничено, что также стимулирует рост цен.

Но, несмотря на существенное подорожание, капуста в Украине стоит в среднем в 1,6 раза дешевле, чем во второй половине февраля 2019 года. При этом участники рынка не исключают того, что тенденция подорожания продукции сохранится и в дальнейшем, поскольку запасы в хозяйствах стремительно сокращаются.

Напомним, что ранее были названы самые опасные продукты для женщин после 30 лет.

Также сообщалось, что ученые развенчали миф о куриных яйцах.

Ученые назвали топ-9 продуктов, защищающих от рака и диабета Продукты, которые укрепляют работу сердца: медики назвали новый список
Новости Украины ценыпродукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь