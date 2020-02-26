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Продукт з "борщового набору" різко подорожчав

STYLERЖиття    26.02.2020 - 08:40
Продукт з "борщового набору" різко подорожчав
Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні різко подорожчав продукт з овочевого набору

Ціни на продукти з "борщового набору" в Україні продовжують рости. Рекордне підвищення ціни експерти відзначають на ринку білокачанної капусти. Як повідомляється, вартість цього овоча зросла на третину.

Серед причин підвищення цін на білокачанну капусту - активізація попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж, які поповнювали запаси для поточних продажів. Другим чинником, який вплинув на зростання цього продукту стало те, що учасники ринку заговорили про скорочення пропозиції некондиційної продукції. Все це в сумі викликало підвищення вартості капусти на 33%.

В результаті на сьогодні реалізація білокачанної капусти залежно від регіону ведеться за ціною 2-3,5 грн/кг ($0,08-0,14/кг). Про це свідчать дані щоденного моніторингу проєкту "АПК-Інформ: овочі й фрукти".

За словами експертів, крім підвищеного попиту, позитивний ціновий тренд в цьому сегменті також був обумовлений скороченням запасів капусти в господарствах. При цьому пропозиція продукції високої якості досить обмежена, що також стимулює зростання цін.

Але, попри істотне подорожчання, капуста в Україні коштує в середньому в 1,6 раза дешевше, ніж у другій половині лютого 2019 року. При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція подорожчання продукції збережеться і надалі, оскільки запаси в господарствах стрімко скорочуються.

Нагадаємо, що раніше було названо найнебезпечніші продукти для жінок після 30 років.

Також повідомлялося, що вчені розвінчали міф про курячі яйця.

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