Продукт №1 проти запалення: доступний кожному українцю

Нове дослідження вчених повідомило, що включення одного відомого всім українцям продукту в раціон, допоможе впоратися з запаленням в організмі.

Про яку саме їжу йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Нове дослідження вчених та запалення

Люди з переддіабетом часто стикаються з подвійним ударом: порушенням ліпідного обміну та хронічним запаленням низького ступеня. Ці стани відкривають прямий шлях до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як серцеві захворювання та діабет 2 типу.

Проте, нове дослідження, представлене на щорічній конференції NUTRITION 2025, організованій Американським товариством харчування, дає надію. Воно продемонструвало, що включення бобових у раціон може значно покращити стан здоров'я, знижуючи рівень холестерину та зменшуючи запалення у людей з переддіабетом. Це відкриття має потенціал змінити підходи до профілактики хронічних захворювань.

Як бобові змінюють ситуацію

У цьому дослідженні взяли участь 72 дорослих з переддіабетом. Протягом 12 тижнів їхній раціон доповнювали однією чашкою чорної квасолі, нуту або рису (контрольна група). Щоб ретельно відстежувати зміни, у всіх учасників брали зразки крові перед початком дослідження, а також через 6 та 12 тижнів для вимірювання рівня холестерину, маркерів запалення та цукру в крові. Додатково, на початку та в кінці дослідження проводилися тести на толерантність до глюкози.

Результати виявилися надзвичайно обнадійливими, особливо для груп, що споживали бобові:

Зниження холестерину завдяки нуту

Учасники, які регулярно вживали нут, спостерігали значне зниження загального рівня холестерину. Середній показник знизився з 200,4 міліграма на децилітр на початку дослідження до 185,8 міліграма на децилітр через 12 тижнів. Це суттєве покращення, враховуючи, що високий холестерин є одним з ключових факторів ризику серцевих захворювань.

Зменшення запалення від чорної квасолі

У групі, яка споживала чорну квасолю, середній рівень прозапального цитокіну інтерлейкіну-6 (важливого маркера запалення) знизився з 2,57 пікограма на мілілітр на початку дослідження до 1,88 пікограма на мілілітр за 12 тижнів. Хронічне запалення низького ступеня є значущим чинником у розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань, тому його зменшення є вкрай важливим.

Цікаво, що значних змін у маркерах метаболізму глюкози (рівні цукру в крові) під час цього дослідження не спостерігалося. Це може вказувати на те, що основний механізм дії бобових у цьому випадку полягає у впливі на ліпідний обмін та запалення, що є важливими етапами у попередженні розвитку діабету та серцевих захворювань.

Чому бобові такі ефективні?

Бобові, до яких відносяться квасоля, нут, сочевиця, горох, є справжньою скарбницею корисних речовин. Вони багаті на розчинну клітковину, яка відіграє ключову роль у зниженні рівня холестерину, утворюючи гелеподібну речовину в кишечнику, яка зв'язує холестерин і виводить його з організму.

Клітковина також сприяє більш стабільному рівню цукру в крові, запобігаючи різким стрибкам.

Крім того, бобові є чудовим джерелом рослинного білка, складних вуглеводів, а також вітамінів (групи В) та мінералів (залізо, магній, калій, цинк). Ці компоненти підтримують загальне здоров'я організму та його здатність боротися із запаленням.

Науковці радять включити бобові у своє звичне меню для підтримки загального стану здоров'я та зниження ризику хронічних захворювань. Зробити це досить просто: їх можна додавати до супів, салатів або поєднувати з іншими зерновими, наприклад, рисом, щоб створити повноцінне та збалансоване блюдо. Це не лише корисно, але й смачно, а також економічно вигідно.