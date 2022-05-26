Продолжаются тяжелые бои! Волонтер просит помощи для спасения раненых воинов

Украинские военные, которые на фронте защищают страну, нуждаются в важных аппаратах внешней фиксации.

Волонтер Наталья Юсупова просит украинцев присоединиться к сбору денег для их закупки.

"Идут ужасные бои. Гибнут наши бойцы, очень много раненых. Многие в тяжелом состоянии. Нужна помощь в покупке очень важных аппаратов внешней фиксации. 35 штук на 6 стержней, каждый 2000 грн. В общем это 70 тыс. грн. Это то, что ставят на тяжелые пулевые и осколочные ранения, чтобы срастались кости. Чтобы спасать ноги и руки, тазовые кости бойцам. Аппараты делают в Украине, но очередь. Я заказала, на понедельник будут готовы", - написала волонтер.

В частности, аппараты нужны для роста костей. Это поможет бойцам спасти ноги и руки.

Ранее мы сообщали, что волонтеры собрали почти 10 млн гривен на первый беспилотник Poseidon для ДШВ.

Также мы писали, что волонтеры передали ВСУ мобильный военный госпиталь.