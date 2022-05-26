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Продолжаются тяжелые бои! Волонтер просит помощи для спасения раненых воинов

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Четверг 26 мая 2022 18:55
Продолжаются тяжелые бои! Волонтер просит помощи для спасения раненых воинов Волонтер просит помочь украинским военным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные, которые на фронте защищают страну, нуждаются в важных аппаратах внешней фиксации.

Волонтер Наталья Юсупова просит украинцев присоединиться к сбору денег для их закупки.

В частности, аппараты нужны для роста костей. Это поможет бойцам спасти ноги и руки.

"Идут ужасные бои. Гибнут наши бойцы, очень много раненых. Многие в тяжелом состоянии. Нужна помощь в покупке очень важных аппаратов внешней фиксации. 35 штук на 6 стержней, каждый 2000 грн. В общем это 70 тыс. грн. Это то, что ставят на тяжелые пулевые и осколочные ранения, чтобы срастались кости. Чтобы спасать ноги и руки, тазовые кости бойцам. Аппараты делают в Украине, но очередь. Я заказала, на понедельник будут готовы", - написала волонтер.

Продолжаются тяжелые бои! Волонтер просит помощи для спасения раненых воиновПродолжаются тяжелые бои! Волонтер просит помощи для спасения раненых воинов

Волонтер просит помощи для спасения раненых воинов (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Реквизиты для материальной помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5358385320002464 Монобанк.

UA333220010000026206304456676.

ИНН 2653916860

4441111447002464 Монобанк

UA333220010000026206304456676

ИНН 2653916860.

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк.

4441 1144 1757 8794 Монобанк.

Ранее мы сообщали, что волонтеры собрали почти 10 млн гривен на первый беспилотник Poseidon для ДШВ.

Также мы писали, что волонтеры передали ВСУ мобильный военный госпиталь.

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