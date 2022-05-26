Тривають важкі бої! Волонтер просить допомоги для порятунку поранених воїнів

Українські військові, які на фронті захищають країну, потребують важливих апаратів зовнішньої фіксації.

Волонтер Наталія Юсупова просить українців приєднатися до збору грошей для їх закупівлі.

"Тривають жахливі бої. Гинуть наші бійці, дуже багато поранених. Багато в важкому стані. Потрібна допомога в купівлі дуже важливих апаратів зовнішньої фіксації. 35 штук на 6 стержнів, кожний 2000 грн. В загальному це 70 тис. грн. Це те, що ставлять на важки кульові та осколкові поранення, щоб зросталися кістки. Щоб рятувати ноги та руки, тазові кістки бійцям. Апарати роблять в Україні, але черга. Я замовила, на понеділок будуть готові", - написала волонтер.

Зокрема, апарати потрібні для зростання кісток. Це допоможе бійцям врятувати ноги та руки.

Раніше ми повідомляли, що волонтери зібрали майже 10 млн гривень на перший безпілотник Poseidon для ДШВ.

Також ми писали, що волонтери передали ЗСУ мобільний військовий шпиталь.