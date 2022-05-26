Тривають важкі бої! Волонтер просить допомоги для порятунку поранених воїнів
Українські військові, які на фронті захищають країну, потребують важливих апаратів зовнішньої фіксації.
Волонтер Наталія Юсупова просить українців приєднатися до збору грошей для їх закупівлі.
Зокрема, апарати потрібні для зростання кісток. Це допоможе бійцям врятувати ноги та руки.
"Тривають жахливі бої. Гинуть наші бійці, дуже багато поранених. Багато в важкому стані. Потрібна допомога в купівлі дуже важливих апаратів зовнішньої фіксації. 35 штук на 6 стержнів, кожний 2000 грн. В загальному це 70 тис. грн. Це те, що ставлять на важки кульові та осколкові поранення, щоб зросталися кістки. Щоб рятувати ноги та руки, тазові кістки бійцям. Апарати роблять в Україні, але черга. Я замовила, на понеділок будуть готові", - написала волонтер.
Волонтер просить допомоги для порятунку поранених воїнів (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Реквізити для матеріальної допомоги
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name
5358385320002464 Монобанк.
UA333220010000026206304456676.
ІПН 2653916860
4441111447002464 Монобанк
UA333220010000026206304456676
ІПН 2653916860.
5168 7427 2451 8760 ПриватБанк.
4441 1144 1757 8794 Монобанк.
Раніше ми повідомляли, що волонтери зібрали майже 10 млн гривень на перший безпілотник Poseidon для ДШВ.
Також ми писали, що волонтери передали ЗСУ мобільний військовий шпиталь.