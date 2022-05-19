Волонтеры передали ВСУ мобильный военный госпиталь

"Передали этот госпиталь, чтобы в одной из больниц ВСУ его развернули. Для военных он очень нужен. Здесь При месте есть вполне все необходимое, в том числе и канцелярия для медиков, расходные материалы. Не нужно ничего выдумывать, докупать. Здесь все совершенно новое и качественное. Развернули и могут принимать своих пациентов. Спасибо компании Direct Relief за заботу об украинцах во время войны. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества с ними. Они довольны нами, а мы их качественной гуманитарной помощью", - заявила руководитель Координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.

Военные искренне радуются, ведь во время войны большое количество раненых, а когда они прибывают к месту оказания помощи, можно не тратить время на поиски необходимого.